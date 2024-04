La empresa, Grace Ocean, podría enfrentarse a cientos de millones de dólares en reclamaciones por daños y perjuicios, según expertos legales. El lunes presentó una petición conjunta con Synergy Marine, que operaba el carguero Dali, con bandera de Singapur.

Afirman que el colapso del puente Francis Scott Key “no se debió a ninguna falta, negligencia o descuido” de las empresas y que no deberían ser consideradas responsables de ninguna pérdida o daño ocasionado por el desastre.

Pero si se les hace responsables, no debería ser por más que el valor actual del barco y su carga, dijeron las empresas. Tras el accidente, el valor total cayó de US$ 90 millones a US$ 43.7 millones, según la petición presentada ante el tribunal federal de Maryland.

La petición, presentada menos de una semana después del accidente del 26 de marzo y al tiempo que partes del buque permanecen atascadas en el lugar del siniestro, es una medida habitual de los propietarios de buques tras accidentes catastróficos. Invoca una ley del siglo XIX utilizada en su día por el propietario del Titanic para reducir la responsabilidad del armador tras un accidente al valor del buque y de cualquier flete pendiente.

Las compañías dijeron que esperan que el límite de responsabilidad que solicitan sea “sustancialmente inferior a la cantidad que se ha reclamado o se reclamará” en concepto de pérdidas o daños. También quieren que cualquier demanda presentada contra ellas como consecuencia del derrumbe del puente se litigue en el tribunal federal de Maryland donde las empresas presentaron su petición.

El buque portacontenedores Dali después de chocar contra el puente Francis Scott Key que se derrumbó en el río Patapsco en Baltimore, Maryland, EE.UU., el lunes 1 de abril de 2024.

La ley que permitiría a Grace Ocean frenar su responsabilidad también fue utilizada por el propietario de un barco de buceo que se incendió frente a la costa del sur de California en 2019 y mató a 34 personas. En ese caso, el propietario de la embarcación Truth Aquatics presentó su petición ante un tribunal federal de California tres días después de que se produjera la fatal travesía.

Las familias de las víctimas presentaron demandas por muerte por negligencia por una cantidad no especificada en concepto de daños y perjuicios. Ese litigio aún no se ha resuelto más de cuatro años después, posible indicio de una larga lucha legal para Grace Ocean y Synergy.

Según Steven Yerrid, abogado que representó al piloto del buque que chocó contra el puente Sunshine Skyway de Tampa (Florida) en 1980, matando a 35 personas, para superar el límite de responsabilidad, cualquiera que desee recuperar fondos de los propietarios del Dali probablemente tendría que demostrar que el buque no estaba en condiciones de navegar debido a problemas como la incompetencia de la tripulación o problemas mecánicos.

“Es un derecho permitido, no una garantía”, dijo Yerrid. “Si se descubre que un buque no está en condiciones de navegar, el propietario pierde el derecho a limitar el fondo recuperado por los heridos, los muertos o las personas con derecho a presentar una demanda. El fondo de limitación es para quienes navegan en buques aptos para la navegación con tripulaciones competentes. Si eso no se encuentra no tienen esa limitación”.

El caso es el Petition of Grace Ocean Private Limited et al for Exoneration from or Limitation of Liability, 24-cv-941, Distrito de Maryland.

