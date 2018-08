Los aranceles de Donald Trump encarecerán la reparación de automóviles

Hopkins Manufacturing Corp. podría trasladar su red de proveedores de China a fábricas de Taiwán. Multi Parts ha dejado de contratar empleados. AutoZone Inc. y O’Reilly Automotive Inc. planean subir precios.

Las empresas de la industria de repuestos para autopartes, desde fabricantes de componentes hasta talleres mecánicos locales, están luchando para hacer frente a los aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sobre los materiales y bienes chinos importados. Los elevados gravámenes ya han aumentado los costos de algunos productos fabricados con acero y aluminio, y más aranceles podrían afectar a cientos de otros artículos que estas empresas desarrollan, fabrican y venden, como los neumáticos y los espejos retrovisores, los parabrisas y los limpiaparabrisas.

O’Reilly, con sede en Springfield, Misuri, aún no ha visto "un gran impacto", pero algunos de sus proveedores han agregado una parte "fraccionaria" de los aranceles a los costos y otros más lo harán a principios del cuarto trimestre, dijo su máximo ejecutivo, Greg Johnson, durante una teleconferencia sobre las ganancias del segundo trimestre de la compañía. Hasta ahora "hemos podido transmitir eso" a los clientes, agregó. Entre ellos están los propietarios de vehículos que realizan reparaciones por su cuenta y técnicos de servicio que hacen compras en las más de 5,000 tiendas de O’Reilly.

Ventas y ganancias

Inversores y analistas se preguntan cómo afectarán los aranceles las ventas y las ganancias. Decenas de empresas, como Daimler AG, Hyundai Motor Co. y General Motors Co., han anunciado que ya ven o anticipan que los precios más altos elevarán los costos de fabricación o reducirán las ganancias.

AutoZone está identificando productos que pronto podrían causarle problemas a la empresa con sede en Memphis, Tennessee, que tiene más de 5,500 tiendas y reportó US$ 10,900 millones en ingresos el año pasado. Los precios de los componentes fabricados con acero, como rotores y otras piezas de frenos, ciertamente tendrán que subir, dijo el portavoz Ray Pohlman.

"Las cosas que vendemos no se consiguen en muchos lugares", agregó. "No se puede simplemente comprarlas en cualquier esquina".

Si bien la amenaza de los aranceles es amplia, en realidad puede afectar menos del 15% del inventario de los minoristas, según Seth Basham, analista de Wedbush Securities Inc.: las tiendas de autopartes obtienen del 50 al 60% de sus productos de China, pero solo del 20 por ciento al 25% de estos figuran en la última ronda de aranceles, dijo. Los aranceles cubren una amplia variedad de importaciones con un valor total de más de US$ 200,000 millones y no entrarán en vigencia hasta después de que finalice el período de comentarios el 6 de septiembre.

"Creemos que deberían poder pasar los costos adicionales a los clientes sin demasiado impacto en sus ganancias", dijo Basham.

Algunos proveedores de partes son menos optimistas. Brian Cohn, presidente de Multi Parts, con sede en Jupiter, Florida, dijo que el flujo típico de pedidos de la compañía ya se ha ralentizado y que los precios más altos de los materiales lo han llevado a dejar de contratar trabajadores. Las instalaciones de Multi Parts en Shanghái, Hong Kong y Bielorrusia fabrican cilindros de freno y ruedas, cubos de rueda, solenoides de sincronización de válvulas y otros componentes. Entre sus clientes hay distribuidores de piezas y otros fabricantes de productos para reparación de automóviles.