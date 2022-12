La Fed ha llevado los costos de endeudamiento para las empresas más estables y seguras a los niveles más altos desde la crisis financiera, con el objetivo de ayudar a controlar la peor inflación en cuatro décadas. Una empresa que refinancie un bono en el mercado corporativo ahora tendría que pagar un promedio de alrededor de 1.5 puntos porcentuales más en intereses, en comparación con el cupón promedio de la deuda existente, según los datos del índice de Bloomberg.

Las empresas se atiborraron de dinero barato durante más de una década y utilizaron los fondos prestados para adquirir competidores, recomprar acciones e invertir en sus negocios. Muchas empresas intentaron reducir la carga de la deuda en tiempos mejores, pero debieron suspender sus planes a medida que las tasas de interés cayeron y la pandemia redujo los ingresos.

Ahora, la deuda corporativa representa alrededor del 50% del producto bruto interno (PBI), según un informe de Bank of America, frente al 35% en la década de 1970, cuando la Fed también luchaba contra la inflación. Si las empresas logran reducir su carga de deuda en alrededor del 5% del PBI como lo hicieron entonces, eso equivaldría a eliminar US$ 1.2 billones de deuda.

Cualquier desapalancamiento que ocurra sería positivo para la deuda corporativa en un año que podría ser difícil para los inversionistas en valores. La inflación sigue siendo alta y el 81% de los economistas encuestados por Bloomberg este mes prevén que es probable que haya una recesión en Estados Unidos.

Bonos con descuento

Los emisores de deuda de grado de inversión tienen un sólido flujo de efectivo libre, mientras que muchos de sus bonos se negocian muy por debajo del valor nominal, dijeron los estrategas de Bank of America. La recompra de esa deuda puede generar una ganancia extraordinaria única para las empresas en un momento en que los rendimientos promedio de bonos corporativos de las empresas más estables son del 5.2%, cerca de sus niveles más altos desde la crisis financiera. Estos factores deberían hacer que sea una “decisión fácil” reducir la deuda, dijo el banco.

En el 2022, ha habido al menos US$ 30,000 millones en recompras por debajo de par en deuda de grado de inversión y US$ 22,000 millones en deuda de alto rendimiento. “Espere a que esto continúe y se acelere el próximo año”, escribieron los estrategas.

Los inversionistas han presionado a las empresas para que reduzcan sus cargas de deuda. El extraordinario estímulo fiscal y monetario a nivel mundial durante la pandemia ayudó a convencer a muchas empresas a endeudarse más nuevamente, lo que llevó a que en el 2020 se observara un récord de ventas de bonos corporativos de grado de inversión en Estados Unidos.

Para los emisores en el extremo inferior del espectro crediticio, “se reduce a la cuestión de la supervivencia”, donde las empresas deberán encontrar una manera de reducir el apalancamiento o tendrán más dificultades para pagar sus intereses, según Bank of America.

Para las empresas de alto rendimiento, el banco espera que los ingresos disponibles para pagar intereses caigan en relación con los pagos requeridos. Ese índice, conocido como índice de cobertura de intereses, podría reducirse a 4 veces para fines del 2023, suponiendo que el 20% de la deuda se refinancie a los niveles actuales, que son más costosos. La proporción alcanzó un máximo histórico de 5.6 veces a principios de este año.

Un ratio de 4 veces está en torno a la media histórica, pero si las empresas tienen que seguir pagando cupones más altos cuando refinancien deuda en años posteriores al 2023, el ratio podría colapsar. Muchas empresas probablemente encontrarían que tiene sentido reducir su endeudamiento, dijo el banco.

Las empresas de alto rendimiento están mostrando signos de estar más interesadas en usar efectivo para cancelar deuda en lugar de recomprar acciones. En los últimos tres meses, los emisores de alto rendimiento han retirado US$ 20,000 millones de deuda y recomprado US$ 15,000 millones en acciones, según Bank of America.