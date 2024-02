Las entradas para el partido por el título de la NFL, que el próximo 11 de febrero disputarán los vigentes campeones Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers, se cotizan entre 9,800 y 12,121 dólares, son los más caros en la era del Super Bowl que data de 1967.

Chiefs y 49ers se medirán en el Super Bowl LVIII en el Allegiant Stadium que se ubica en Paradise (Nevada, EE.UU.) y tiene una capacidad de 65,000 espectadores.

Según la aplicación de venta en línea TicketSmarter, los precios de las entradas para este juego arrancan en 7,182 dólares y llegan a los 12,121, más del doble de los 5,678 dólares que costó ingresar al Super Bowl LVII del año pasado entre Philadelphia Eagles y Chiefs.

TickPick, otra sitio web a través del cual se pueden adquirir billetes, tiene su entrada más barata en US$ 8,188 y la más cara en 9,800.

En StubHub, aplicación de venta en línea del mercado secundario (reventa), en el que se ofrecen entradas entre particulares el boleto más barato, ubicado a un costado en la parte más alta del Allegiant Stadium, es de US$ 6,453; el más costoso, en categoría premium de zona club que incluye pase VIP, se oferta en 44,000.

El partido por el campeonato de la NFL es el evento deportivo más visto en Estados Unidos y los precios para verlo en vivo se han disparado desde su primera edición.

En el Super Bowl en el que los Green Bay Packers superaron 35-10 a los Kansas City Chiefs el 15 de enero de 1967 en el Memorial Coliseum de Los Angeles, California, la entrada promedio fue de US$ 12, US$ 112 ajustado a la inflación actual.

Una década después, en el Super Bowl XI, en el que Oakland Raiders venció 32-14 a Minnesota Vikings, en el Rose Bowl de Pasadena, California, el boleto costó US$ 20, 105 de hoy.

Para el Super Bowl XXI, del 25 de enero de 1987, en la victoria de los New York Giants 39-20 sobre los Denver Broncos, que también se realizó en el Rose Bowl, se pagaron US$ 75 por entrada; 210 con el ajuste inflacionario.

Cuando los Green Bay Packers derrotaron 35-21 a los New England Patriots en el Super Bowl XXXI de 1997, en el Superdome de Luisiana, New Orleans, el billete costó US$ 275; US$ 530 actuales.

El Super Bowl XLIII del 2009, que Pittsburgh Steelers le ganó 27-23 a Arizona Cardinals, fue el primero en el que la entrada promedio alcanzó los US$ 1,000, 1,453 de hoy.

Antes de este año el récord en el costo de los boletos en el mercado regular pertenecía al Super Bowl LIV efectuado en el 2020, en el que los Kansas City Chiefs se impusieron 31-20 a los San Francisco 49ers, en duelo que se efectuó en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. El precio promedio por ingreso fue de US$ 6,327.