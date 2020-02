Directora gerente del FMI respalda compromiso de Argentina de resolver problema de deuda pública

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dijo el sábado que había tenido un “intercambio fructífero sobre los desafíos” de Argentina con el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, para que el país inicie un crecimiento más sustentable e inclusivo.

En el marco de la reunión de ministros de Finanzas del G20 que se celebra en Arabia Saudita, Georgieva dijo que Argentina planeaba profundizar las relaciones con el FMI para “garantizar una solución sostenible y ordenada de la situación de la deuda”.

"Acogí el compromiso de las autoridades argentinas de continuar profundizando nuestra colaboración, a través de una Consulta del Artículo IV y oportunamente obtener un programa respaldado por el Fondo. Las modalidades de estos próximos pasos se seguirán discutiendo", dijo Georgieva, según un comunicado del FMI. Una consulta del Artículo IV es una evaluación del FMI de las políticas económicas y financieras de un país.

Argentina mantiene una deuda de US$ 44,000 millones con el FMI, que es el principal acreedor del país sudamericano, que actualmente carga una deuda soberana de cerca de US$ 100,000 millones. El Gobierno del presidente peronista Alberto Fernández, que asumió a inicios de diciembre, está buscando reestructurar la deuda del país debido a que sostiene que la nación, que se encuentra en una crisis económica hace dos años, no puede pagar sus compromisos sin antes crecer económicamente.

"Apoyé al ministro (Guzmán), y el liderazgo del presidente Alberto Fernández, en sus esfuerzos para estabilizar la economía y reducir la pobreza", dijo Georgieva.

El miércoles el FMI dijo que consideraba que la deuda pública de Argentina no es sostenible, por lo que sus acreedores privados deben hacer una "contribución apreciable", en un guiño al Gobierno de Fernández.

Por su parte, según un comunicado publicado el sábado por el ministerio de Economía argentino, Guzmán también dijo que Argentina tiene la intención de la República de iniciar las Consultas del Artículo IV del organismo. Es “un paso valioso que permitirá profundizar el entendimiento mutuo entre el gobierno argentino y las autoridades del FMI en el camino a contar oportunamente con un nuevo programa con el organismo”.