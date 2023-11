Los bonos en dólares del país con vencimiento en 2036 cayeron el martes hasta 0.8 centavos a 95.1 centavos de dólar, según datos de precios indicativos compilados por Bloomberg.

El presidente Laurentino Cortizo anunció el martes que el Gobierno cerrará la mina, frustrando las esperanzas de que First Quantum Minerals Ltd. pueda alcanzar un nuevo acuerdo para seguir operando. La operación, valorada en US$ 10,000 millones, representa más del 1% de la producción mundial de cobre y proporciona al Gobierno cientos de millones de dólares al año en ingresos fiscales.

JPMorgan Chase & Co., Barclays y Morgan Stanley han dicho que Panamá podría perder su calificación de grado de inversión el próximo año en medio de la creciente incertidumbre.

Los CDS de Panamá muestran riesgos crecientes | Los CDS a cinco años se disparan en medio de una disputa por una mina de cobre clave

“La dependencia de Panamá de los mercados internacionales de capital podría ser un bucle que se refuerza a sí mismo y podría generar dudas existenciales sobre el modelo de financiación de Panamá en el futuro”, escribieron los estrategas de Barclays Néstor Rodríguez y Jason Keene en una nota el miércoles. Recomiendan a los clientes vender bonos soberanos con vencimiento en 2028 y 2030.

El comentario de Cortizo se produjo después de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara que la ley que aprobaba el contrato de la mina era inconstitucional. Esto se produjo después de semanas de protestas masivas contra la mina por parte de ambientalistas, sindicatos y otros.

Inminente cierre

Las autoridades iniciarán “el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina”, dijo el martes en X el presidente, Laurentino Cortizo, luego de que la corte suprema de la nación fallara en contra de la minera.

La medida privará al Gobierno de una de sus mayores fuentes de ingresos y aumentará las posibilidades de una batalla legal entre la minera canadiense y Panamá en un arbitraje internacional. Cortizo no dijo cuánto tiempo podría tomar el proceso.

El martes, el tribunal falló en contra de una ley que aprobaba un contrato, lo que sella el destino de una operación que produce más del 1% de la producción mundial de cobre.

El suceso restringirá aún más el suministro minero mundial el próximo año, aunque hay incertidumbre sobre cuánto durará el cierre, dijo Fan Rui , analista de Guoyuan Futures Co., por teléfono desde Pekín.

Las acciones de First Quantum cayeron hasta un 8.3% en Toronto el martes, antes de frenar la mayor parte de esa caída, mientras que los bonos en dólares de Panamá bajaron mientras el Gobierno enfrenta la perspectiva de perder una gran fuente de ingresos.

El miércoles en los mercados de productos básicos, el cobre alcanzó brevemente los US$ 8,500 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, el nivel más alto desde el 15 de setiembre, antes de negociarse con pocos cambios.

Perspectiva “terrible”

Las implicaciones del cierre de la mina para las perspectivas fiscales de Panamá son “terribles”, dijo Ricardo Penfold , director gerente de Seaport Global.

El país tiene un déficit fiscal del 5% del PBI y esto lo aumentará en aproximadamente un 0.6%, señaló Penfold, en una respuesta escrita a las preguntas. A esto se suma la posterior demanda.

El mes pasado estallaron protestas masivas después de que el Congreso de Panamá aprobara un nuevo contrato con First Quantum, que desde entonces se ha visto obligada a suspender la producción debido a los bloqueos de los manifestantes.

Ambientalistas, sindicatos y otros grupos de interés han realizado protestas desde el 20 de octubre, cuando el Congreso aprobó un contrato que otorgaba a First Quantum el derecho de producir cobre durante 20 años, con la opción de otra extensión de 20 años.

Los manifestantes argumentan que el contrato viola la soberanía nacional y que no recibió suficiente debate público antes de su aprobación en la legislatura.