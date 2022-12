MIRA AQUÍ: Conozca los nuevos datos que incluirán bancos en la evaluación de solicitudes de crédito

Los ejecutivos generalmente se dividen en dos bandos respecto al trabajo desde casa, que se disparó durante la pandemia, cuando los trabajadores ganaron ventaja en un mercado laboral tenso. Algunos creen que tiene ventajas, como empleados más felices, mientras que otros afirman que la cultura de la empresa se construye en la oficina.

“Existe una divergencia genuina entre las organizaciones”, dijo Melissa Swift, líder de transformación de la fuerza laboral en la consultora Mercer. “Se está empezando a ver cómo las empresas eligen un bando”.

Dicho esto, el trabajo a distancia parece que ha llegado para quedarse. Gallup prevé que alrededor del 75% de los trabajadores remotos serán híbridos o totalmente remotos a largo plazo.

Estas son las principales razones por las que los expertos dicen que el trabajo remoto continuará en 2023:

1. Retención

Permitir el trabajo remoto es crucial para la retención.

Según un estudio publicado este verano por investigadores de la Universidad de Stanford, la Universidad de Chicago y el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el trabajo híbrido aumentó la satisfacción y la productividad de los empleados, reduciendo la deserción en un 35%.

Los empleados experimentaron nuevos niveles de satisfacción trabajando desde casa, y a las empresas les ha resultado difícil justificar dar marcha atrás”, afirma Caitlin Duffy, directora de investigación de la consultora Gartner.

Mientras tanto, la rotación de personal se ha convertido en un problema costoso, ya que las tasas de abandono se mantienen por encima de los niveles anteriores a la pandemia. En un mercado laboral que sigue siendo ajustado, muchas empresas no pueden permitirse una hemorragia de talento. Según Prithwiraj Choudhury, profesor asociado de la Harvard Business School, esto es especialmente cierto en el caso de los empleados de alto rendimiento, incluso si la economía se deteriora.

“En cualquier entorno económico, los mejores talentos siempre tienen opciones externas”, dijo Choudhury, quien estudia el trabajo remoto.

2. Reclutamiento

El trabajo remoto abre el reclutamiento a un área geográfica más amplia y a una reserva de talento mayor. Es una gran ventaja, sobre todo para puestos especializados en los que es difícil encontrar candidatos cualificados. También ofrece a las empresas, como el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE.UU., que ha tenido dificultades para convencer a la gente de que se traslade a Washington, una mejor oportunidad de captar talentos de los centros tecnológicos de la Costa Oeste.

Ofrecer flexibilidad laboral también puede apoyar las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión de una empresa. Este es especialmente el caso de grupos, como los trabajadores discapacitados, que a menudo quedaban excluidos del mercado laboral. Los padres que trabajan y las personas de color también han informado de los enormes beneficios del trabajo a distancia.

3. Recortes por recesión

En lugar de revertir la tendencia al trabajo a distancia, una recesión podría acelerarla, ya que puede reducir la necesidad de espacio de oficina y ayudar a las empresas a recortar gastos, según Choudhury.

Este verano, Yelp Inc. cerró sus oficinas de Nueva York, Chicago y Washington con la intención de destinar los ahorros a la contratación y los beneficios de los empleados.

Poco después, Lyft Inc. alquiló cerca de la mitad de sus oficinas en San Francisco, Nueva York, Seattle y Nashville. Otras grandes empresas, como Meta Platforms Inc. y Amazon.com Inc. han reducido sus planes de expansión de oficinas.

Los empleados que pueden trabajar desde casa están dispuestos a aceptar un recorte salarial a cambio de mayor flexibilidad y menores costos de desplazamiento. Las políticas de trabajo desde cualquier lugar también permiten a los jefes mantener bajos los costos laborales mediante la contratación en estados, como Idaho, Louisiana y Kansas, que tienen costos de vida más bajos.

4. Riesgos de reversión

Si una empresa da un giro radical, los ejecutivos corren el riesgo de dañar su reputación. Basta con mirar Twitter. En un esfuerzo por sacudir la empresa el mes pasado, el nuevo director ejecutivo, Elon Musk, puso fin al modelo de trabajo remoto de la empresa. Pero fueron tantos los empleados que optaron por la indemnización que tuvo que suavizar su postura para convencer a algunos de que volvieran.

Aprovechar al máximo el apalancamiento de esta forma no es una buena estrategia a largo plazo, según Ben Granger, psicólogo laboral jefe de Qualtrics.

“Los futuros candidatos pueden ver los comentarios de los empleados que se fueron”, dijo Granger. “Pueden leer los artículos. Sería prudente que los líderes pensaran en eso”.