La construcción de infraestructuras para la generación de energía renovable fue más barata este año, pero los cuellos de botella en las cadenas de suministro globales amenazan con elevar los costos en el 2022, revirtiendo una tendencia de una década, según Lazard Ltd.

El costo no subsidiado de la energía solar a escala de servicios públicos cayó a tan solo US$ 28 por megavatio-hora para los módulos fotovoltaicos de película delgada en el 2021, cayendo US$ 1 con respecto al año anterior, mientras que la energía eólica marina cayó US$ 3 a US$ 83, según el informe anual nivelado de la firma de Nueva York. El análisis de costos de energía será publicado el jueves.

Los menores costos de producción han sido un beneficio importante a medida que las naciones y las empresas adoptan las energías renovables en la carrera por alcanzar los objetivos climáticos.

El almacenamiento de baterías junto con la energía solar fotovoltaica está comenzando a ser más económico de implementar que la construcción de una planta de energía pico a gas natural para mantener estables las redes eléctricas y proporcionar reservas, dijo George Bilicic , vicepresidente de banca de inversión de Lazard y director de energía global, energía e infraestructura.

El ritmo de las reducciones de costos en las categorías de energías renovables se ha desacelerado a medida que la industria madura. En particular, después de que los costos de la energía solar a escala de servicios públicos se desplomaron un 90% de manera constante desde el 2009 y la eólica cayó un 72%, las reducciones se han desacelerado drásticamente.

Ahora, las grandes interrupciones en las cadenas de suministro mundiales causadas por la pandemia podrían poner fin a la tendencia a la baja.

“Mostramos una disminución continua de costos de la energía renovable, pero creemos que la próxima vez que hagamos este estudio mostraremos aumentos en los costos debido a los desafíos de la cadena de suministro y mayores costos en general”, dijo Bilicic .

La producción de energía renovable se verá presionada a medida que los cuellos de botella implican mayores costos de mano de obra y materiales, dijo.

Los problemas de la cadena de suministro también podrían provocar retrasos en los proyectos de energías renovables, especialmente en Estados Unidos, donde no hay certeza sobre los incentivos fiscales y las políticas públicas.

“Este año es diferente porque tenemos problemas de cadena de suministro además de la incertidumbre de las políticas públicas, y eso está provocando más incertidumbre”, dijo Bilicic . “La transición energética debe tener la base fundamental para la inversión, que en EE.UU. se ve afectada por el entorno de políticas públicas”.

Además de eso, los desarrolladores de almacenamiento también compiten cada vez más con el mercado en rápido crecimiento de vehículos eléctricos para baterías de iones de litio, dijo Lazard.