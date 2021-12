La variante ómicron del COVID-19 es 4.2 veces más transmisible en su etapa inicial que su predecesora delta, según un estudio realizado por un científico japonés que asesora al Ministerio de Salud del país, un hallazgo que probablemente confirme los temores sobre el contagio de la nueva variante.

Hiroshi Nishiura, profesor de ciencias ambientales y de la salud de la Universidad de Kioto que se especializa en modelos matemáticos de enfermedades infecciosas, analizó los datos genómicos disponibles hasta el 26 de noviembre en sudafricanos en la provincia de Gauteng.

“La variante ómicron es más contagiosa y escapa más a la inmunidad generada naturalmente y a través de vacunas”, dijo Nishiura en sus conclusiones, que fueron presentadas el miércoles en una reunión del panel asesor del Ministerio de Salud.

Hay preocupación a nivel global de que ómicron pueda impactar al mundo incluso más que la variante delta, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que podría provocar olas de casos con “graves consecuencias”.

Sin embargo, el aumento en las cifras de contagios en Sudáfrica tras la aparición de la variante aún no ha desbordado los hospitales, lo que ha generado cierto optimismo de que es posible que solo cause cuadros mayormente leves de la enfermedad. Pfizer Inc. y BioNTech SE además señalaron esta semana que una dosis de refuerzo de su vacuna podría fortalecer la protección contra la variante.

El estudio de Nishiura no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista científica. El nuevo análisis se realizó utilizando el mismo método del que se valió para un estudio de julio publicado por la revista médica Eurosurveillance sobre el previsto predominio de la variante delta antes de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Cientos de investigadores de todo el mundo están intentando conocer mejor la nueva variante, que es la más diferenciada hasta ahora entre las cinco variantes de preocupación identificadas por la OMS desde que comenzó la pandemia.

Los casos en Sudáfrica han aumentado rápidamente hasta casi 20,000 por día desde que el país reportó por primera vez sobre el hallazgo de ómicron hace dos semanas. El número de casos de covid en el país se había mantenido bajo en las semanas anteriores, a pesar de que solo el 26% de la población había completado su esquema de vacunación, según el sistema de rastreo Bloomberg Vaccine Tracker.

“La tasa de vacunación fue inferior al 30% y muchas personas probablemente se contagiaron de forma natural”, dijo Nishiura. “Debemos prestar mucha atención a las tendencias futuras para ver si sucederá lo mismo en países donde las vacunas de ARNm se utilizan a un ritmo elevado”.