Las acciones de Didi Global caían más de un 10% en Nueva York el viernes, después de que la agencia ciberespacial china anunció el inicio de una investigación sobre el gigante de los traslados privados para proteger la seguridad nacional y el interés público.

La Administración del Ciberespacio de China (CAC) dijo en su sitio web que Didi no podría registrar nuevos usuarios durante su investigación, que se anunció solo dos días después de que comenzara a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

Didi dijo en un comunicado a Reuters que planea realizar un examen exhaustivo de los riesgos de seguridad cibernética y que cooperará plenamente con la autoridad gubernamental pertinente.

Los reguladores chinos de Internet han endurecido las reglas para los gigantes tecnológicos del país en los últimos años, pidiendo a las empresas que recopilen, almacenen y manejen datos clave de manera adecuada.

La agencia ciberespacial no ofreció detalles sobre su pesquisa, pero dijo que también busca prevenir riesgos relacionados con la seguridad de los datos, citando la ley de seguridad nacional y la ley de ciberseguridad de China.

Didi, que ofrece una amplia gama de servicios en China y en más de 15 mercados internacionales, recopila grandes cantidades de datos de movilidad en tiempo real todos los días. Utiliza algunos de los datos para tecnologías de conducción autónoma y análisis de tráfico.

Las acciones de Didi cayeron hasta un 10.9% después de la apertura y bajaban un 7% a las 1335 GMT.

Didi, que recaudó US$ 4,400 millones de su oferta pública inicial, no realizó un evento de celebración para su debut en el mercado, algo inusual entre las empresas chinas. Su salida a bolsa fue la mayor cotización de una empresa china en Estados Unidos desde Alibaba Group Holding Ltd en el 2014.