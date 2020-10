El Gobierno de Chile está considerando formas de aumentar el atractivo de los proyectos de hidrógeno verde mientras la mayor nación productora de cobre se esfuerza por convertirse a la neutralidad en carbono.

“Estamos diseñando un mecanismo que esperamos hacer público en los primeros días de noviembre”, dijo el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, en una entrevista en Santiago. “Tiene que ver con aporte financiero que permita facilitar que los privados puedan desarrollar sobre todo en la etapa temprana donde la rentabilidad sin ese apoyo no es la suficiente para que ese proyecto se ejecute”.

El hidrógeno verde, producido al extraer el gas del agua utilizando electrolizadores impulsados por energía eólica y solar, se considera clave para eliminar las emisiones de carbono del sector industrial, que ahora depende del gas natural como fuente de combustible y como materia prima.

Incrementar la producción chilena ayudaría al país a cumplir su objetivo de convertirse a la neutralidad en carbono para el 2050 y ayudaría a las empresas mineras a cambiar a combustibles más limpios en un momento de creciente escrutinio por parte de los inversionistas. El productor de cobre Antofagasta Plc dijo esta semana que está considerando cambiar a camiones impulsados por hidrógeno.

El ministro ha estado en conversaciones con inversionistas internacionales para mostrar los beneficios de producir el combustible en Chile, que cuenta con una considerable capacidad solar en el norte del desierto de Atacama y eólica en el sur. La construcción de una primera planta de producción de hidrógeno impulsada por viento en la región de Magallanes, en el extremo sur de Chile, debería comenzar antes de fin de año, dijo Jobet.

Inicialmente, el costo oscilaría entre US$ 5 y US$ 6 por kilogramo, pero el Gobierno espera que el costo caiga por debajo de US$ 1.50 por kilogramo antes del final de la década, dijo Jobet.

Otros países han encontrado formas de que el combustible sea más barato. Portugal anunció que podría empezar a producir hidrógeno verde a US$ 4 el kilogramo utilizando energía eólica. Para competir con el hidrógeno producido a partir de combustibles fósiles, el costo tendría que bajar a menos de US$ 1 por kilogramo, según BloombergNEF.

Jobet indicó que los inversionistas con los que ha hablado no han mostrado preocupación por que los chilenos voten una nueva Constitución en octubre, incluso si el tema influye sobre el valor del peso.

“Tenemos tratados de libre comercio con el 86% del PIB global, y esos tratados incorporan cláusulas que protegen la expropiación”, dijo Jobet. “Este proceso constitucional no va a borrar ninguna de esas cosas”.