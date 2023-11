McLaren Racing firmó un acuerdo con la startup brasileña Mombak para comprar créditos de eliminación de carbono de proyectos de reforestación en la selva amazónica, como parte de su intento por lograr emisiones netas cero para 2040, dijeron las compañías el jueves.

McLaren compite en la Fórmula Uno y en la Serie IndyCar, y genera emisiones provenientes -además del propio automovilismo- de otras actividades como los viajes en avión. La F1 tiene programadas 24 carreras en 22 países diferentes para el próximo año.

Según su acuerdo, Mombak dijo que suministrará a McLaren desde 2023 hasta 2025 a un precio promedio de más de 50 dólares por tonelada métrica, una prima por encima del mercado tradicional de créditos de carbono.

LEA TAMBIÉN:

Los créditos de carbono son permisos negociables que permiten a su propietario emitir ciertas cantidades de gases de efecto invernadero, y cada crédito permite la emisión de una tonelada de dióxido de carbono.

“Los créditos de carbono superiores a US$ 50 son la gran noticia”, dijo en una entrevista el cofundador de Mombak, Peter Fernández. “Ese es un nuevo nivel. En Brasil algunas personas todavía piensan que los créditos de carbono valen US$ 5, US$10, US$15; eso ya no es cierto”.

McLaren tiene el objetivo de reducir sus emisiones en un 90% para 2040. Para el 10% restante, implementaría iniciativas como la compensación de carbono.

“Una gran parte de eso es asegurarnos de reducir las emisiones en todas nuestras operaciones y cadena de suministro”, dijo el director de sostenibilidad del equipo, Kim Wilson, sobre el objetivo de cero emisiones netas para 2040.

“Pero sabemos que esto no es suficiente. También tenemos que hacer algo con respecto al carbono existente en la atmósfera terrestre”.

Mombak cuenta con el respaldo de inversores como Bain Capital y AXA, y recientemente recaudó un fondo de US$ 100 millones para construir proyectos de eliminación de carbono en el Amazonas, con dinero del CPPIB de Canadá y la Fundación Rockefeller.

Los críticos de los mercados de compensación de carbono , incluido Greenpeace, dicen que permiten a los emisores seguir liberando gases de efecto invernadero.

LEA TAMBIÉN: