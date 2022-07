Bielorrusia, objetivo de las sanciones internacionales en tanto que aliado de Rusia, criticó duramente el viernes que la agencia de calificación Moody’s declarara al país en mora por no pagar a tiempo la deuda en dólares.

“Las acciones de Moody’s son provocadoras y tienen por objeto crear artificialmente choques y disturbios en torno a los eurobonos de la República de Bielorrusia”, reaccionó en un comunicado el ministerio de Finanzas bielorruso.

Moody’s informó el jueves que Bielorrusia no había reembolsado un tramo de US$ 22.9 millones de una obligación de US$ 600 millones que vencía en el 2027 antes de que finalizara el período de gracia, que se extendía hasta el 13 de julio.

Bielorrusia había asegurado que reembolsaría en su moneda nacional, el rublo bielorruso, lo que Moody’s considera un defecto.

“La decisión de la agencia (Moody’s) fue tomada sin que se dirigiera una sola pregunta de aclaración al ministerio de Finanzas. En nuestra opinión, hay un sesgo en las evaluaciones”, añadió el ministerio.

Bielorrusia afirma que transfirió la suma en rublos bielorrusos a una cuenta especial y acusó a Citigroup y Citibank de negarse a transferir el dinero a los acreedores.

“La parte bielorrusa hace y hará todo lo posible y tomará todas las medidas” para reembolsar a sus acreedores “a través de un medio alternativo”, añadió el ministerio bielorruso.

Rusia lanzó una ofensiva militar en Ucrania el 24 de febrero con el apoyo político y logístico de Bielorrusia.

En este sentido, los dos países son blanco de una lluvia de sanciones occidentales que los han cortado de facto de los mercados financieros internacionales.

En consecuencia, ambos países fueron declarados en situación de impago por no haber cumplido los plazos de pago en dólares.

Rusia también ha defendido el reembolso de sus deudas en rublos, acusando a Occidente de querer orquestar un defecto artificial.