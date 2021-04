Bancos británicos han transferido o están en proceso de transferir activos por valor de 900,000 millones de libras (1.03 billones de euros) a la Unión Europea (UE), lo que representa un 10% del sistema bancario del Reino Unido, según un informe divulgado por el think tank New Financial.

Como consecuencia del proceso de reestructuración provocado por el Brexit, ese centro ha identificado cerca de 500 reubicaciones de unidades de negocio, plantillas de trabajadores y entidades jurídicas a la Unión Europea, llevadas a cabo por 440 firmas.

Las aseguradoras, por su parte, han enviado a países comunitarios más de 100,000 millones de libras (115,105 millones de euros) en activos o fondos.

“Si bien éste es el análisis más exhaustivo que se ha hecho hasta ahora del impacto del Brexit sobre la City (de Londres), pensamos que el resultado está subestimado. Solo estamos en el principio del Brexit”, subraya New Financial en un comunicado.

Dublín es la ciudad más beneficiada en cuanto a número de movimientos, al haber sido elegida para 135 de las relocalizaciones.

Le siguen París (102); Luxemburgo (93); Fráncfort (62) y Ámsterdam (48), mientras que Madrid ha captado 18 movimientos, entre ellos los del banco Credit Suisse y la aseguradora Admiral, según el “think tank”.

En el largo plazo, sin embargo, los analistas de New Financial anticipan que Fráncfort acabará siendo el centro financiero que absorberá más activos que abandonen el Reino Unido, mientras que París será la ciudad que registrará un mayor incremento de puestos de trabajo.

“Muchas firmas han dividido sus negocios de manera deliberada y han elegido ciudades separadas como centros para sus distintas unidades”, destaca el grupo de análisis.

Hasta el momento se han identificado 7,400 puestos de trabajo que han sido trasladado a la Unión Europea en respuesta al Brexit, si bien el informe resalta que ese número se incrementará en los próximos años.

“El mayor problema no son los empleos que se van del Reino Unido, sino los nuevos puestos de trabajo que se crearán en la Unión Europea en el futuro, que en otro contexto podrían haberse creado en el Reino Unido”, señala el think tank.

Como consecuencia de esa paulatina pérdida de peso, la City de Londres reducirá su capacidad de generar ingresos fiscales para el Gobierno británico y su influencia supervisora, según esa firma.

“Este movimiento de negocios, activos y entidades jurídicas gradualmente irá reduciendo la influencia del Reino Unido en la industria bancaria y financiera, en Europa y el resto del mundo, a medida que una mayor proporción de los negocios se autoricen y se lleven a cabo en la UE”, agregan los analistas.

Con todo, New Financial recalca que la City de Londres “continuará siendo el centro financiero dominante en Europa para el futuro cercano”.