El arsénico se encuentra de forma natural en la corteza terrestre, pero la cantidad de arsénico presente en las aguas subterráneas depende de la geología, los hábitos de fertilización y los patrones de uso de suelo, entre otros (las actividades industriales como el curtido de cuero liberan arsénico, por ejemplo). Los investigadores determinaron que el aumento del nivel del mar puede aumentar incluso niveles modestos de arsénico debido a un fenómeno conocido como intrusión de agua salada.

Por lo general, el agua de mar solo puede desplazarse tierra adentro; el punto de encuentro entre el agua salada y el agua dulce se conoce como “frente salino”. Sin embargo, cuando sube el nivel del mar, ese frente puede desplazarse tierra adentro, ya que el agua salada, más pesada, empuja la capa freática hacia arriba desde abajo y las mareas de tormenta y las mareas altas inundan más tierra y envían agua salada a las reservas de agua subterránea desde la superficie. El agua salada disuelve mejor ciertos minerales que el agua dulce —imagínese un coche corroyéndose después de estar expuesto a la sal de la carretera—, lo que significa que incluso pequeños aumentos de la salinidad de las aguas subterráneas pueden hacer que se disuelva más arsénico

El estudio de PLOS ONE se centró en Bangladesh debido a la importancia del agua subterránea para el suministro de agua potable del país y porque las inundaciones ya son frecuentes durante la temporada de los monzones. “Decenas de millones de personas” en Bangladesh beben agua de pozo con concentraciones de arsénico superiores al umbral de seguridad identificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) , señalan los investigadores.

Según la OMS, el arsénico está presente de forma natural en niveles elevados en las aguas subterráneas de países como Bangladesh, Argentina, China y EE.UU. Eso significa que las conclusiones de los investigadores “no solo ocurrirían en Bangladesh”, afirma Seth Frisbie, profesor emérito de química y bioquímica en la Universidad de Norwich y autor principal del estudio. En cualquier lugar donde haya arsénico en los sedimentos, “a medida que el acuífero se vuelve más salino, habría que esperar más arsénico”, dice.

Cuando el arsénico llega al agua potable o a los alimentos (especialmente al arroz), puede hacer que el agua deje de ser potable y cause impactos negativos en la salud de quienes la consumen. Los niños y adolescentes expuestos al arsénico pueden experimentar deterioros cognitivos, como dificultad para concentrarse y problemas con la memoria, la comprensión verbal y el razonamiento. La exposición prolongada en adultos está relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes y varios tipos de cáncer. La investigación de Frisbie sugiere que esos riesgos para la salud persistan incluso si el agua no es tan salada como para no ser potable.

“La intrusión de agua de mar es algo en lo que las zonas costeras han estado pensando durante mucho tiempo”, dice Holly Michael, directora del Instituto Ambiental de la Universidad de Delaware, señalando que normalmente se considera que la sal en sí es un contaminante. “La cuestión de cómo el cambio climático y el aumento del nivel del mar podrían afectar a otros contaminantes pasa desapercibida”.

Michael señaló que la metodología del estudio es limitada: está basada en una pequeña muestra de datos y se centra exclusivamente en el agua salada, cuando cada vez hay más estudios que sugieren que los problemas de contaminación provocados por las inundaciones de agua dulce y el aumento de las aguas subterráneas podrían ser una amenaza mayor. Pero la liberación de contaminantes como el arsénico “es potencialmente un gran problema” para las zonas de la costa este de Estados Unidos, donde el nivel del mar está subiendo y la estrategia de remediación de los contaminantes industriales no siempre tiene en cuenta las inundaciones no causadas por la lluvia.

Los riesgos no solo incluyen al arsénico. “Hay 76 sustancias químicas en las rocas de la corteza terrestre”, explica Frisbie, entre ellas plomo, cadmio y mercurio. “Como bebemos lodo filtrado —dado que eso es el agua potable—, habría que esperar encontrar esos 76 elementos en el agua potable”.

Esa posibilidad es especialmente preocupante en lugares donde el agua potable no se analiza de forma rutinaria. En algunas partes de Bangladesh, por ejemplo, la gente tardó décadas en darse cuenta de que el agua estaba contaminada con arsénico. En EE.UU., aproximadamente 43 millones de personas dependen de pozos privados para obtener agua potable y es posible que no sepan que están en riesgo hasta que el agua ya les haya causado daño.

“Si bebes agua superficial y te enfermas a causa de bacterias, lo sabrás en cuestión de horas”, dice Frisbie. “Pero en el caso del envenenamiento crónico por metales, puede llevar entre cinco y 20 años, y es difícil establecer la conexión”.

