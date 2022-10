Estados Unidos no ha visto ningún indicio de que Putin haya decidido desplegar armas nucleares en su guerra contra Ucrania, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre , este viernes. En cambio, Biden habló sobre sus preocupaciones sobre las amenazas de Putin y subrayó que toma en serio los comentarios del líder ruso.

“El tipo de retórica irresponsable que hemos visto no es forma de que hable el líder de un estado con armas nucleares, y eso es lo que el presidente estaba dejando muy claro”, dijo Jean-Pierre a los periodistas a bordo del Air Force One.

Cuando se le preguntó si una nueva evaluación de inteligencia provocó el uso de un lenguaje apocalíptico por parte de Biden, Jean-Pierre dijo “no”.

“No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear estratégica ni tenemos indicios de que Rusia se esté preparando para usar armas nucleares de manera inminente”, agregó.

Biden dijo durante una recaudación de fondos el jueves por la noche en Nueva York que Estados Unidos está tratando de encontrar una “rampa de salida” para Putin en el conflicto, en el que las fuerzas rusas han sufrido recientemente pérdidas significativas.

“No está bromeando cuando habla sobre el uso potencial de armas nucleares tácticas o armas biológicas y químicas, porque su ejército, se podría decir, está teniendo un rendimiento significativamente bajo”, agregó Biden. “No creo que exista tal cosa como la capacidad de usar fácilmente armas nucleares tácticas y no terminar con un Armagedón”.

Los asistentes del presidente se han visto obligados a aclarar varias de sus declaraciones pasadas sobre los acontecimientos mundiales, incluida su declaración en marzo de que Putin “no puede permanecer en el poder” y sus repetidas promesas de que Estados Unidos saldría en defensa de Taiwán si la isla autónoma es atacada por China.