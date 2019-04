Agroecología, la apuesta en Argentina para reciclar lo producido en la Tierra

Las ferias orgánicas son visibles en plena ciudad de Buenos Aires (Argentina ), donde los vendedores llegan con sus productos de huertas y fincas ubicados en lugares hasta a 100 kilómetros a la redonda.

La organizadora de los mercados "Sabe la Tierra", Angie Ferazzini, es una periodista que cambió su profesión en 2009 para dedicarse a promover la agroecología, una idea que busca que lo producido por la agricultura pueda ser reciclado en otros productos con lo que a la vez se promueve un consumo responsable y generoso con la Tierra.

"Creo sin dudas que hay un cambio de paradigma, que hay una tendencia que no se puede frenar y veo cada vez (...) que hay más productores y más chicos jóvenes interesados en producir verduras agroecológicas y más núcleos en las pequeñas ciudades" afirma Ferazzini.

"En las afueras ya están empezando a producir de esta manera primero porque quisieran empezar a comer ellos esa verdura y después con el excedente están empezando a armar bolsones, redes, entonces yo creo que sí hay toda una camada nueva también de jóvenes que están interesados en la alimentación" añade.

La empresaria comenta que muchos veganos y vegetarianos visitan "Sabe la Tierra". "Cada vez más hay una tendencia hacia comer más saludable, a empezar a leer las etiquetas, a estar muchísimo más informados sobre lo que comemos", sostiene.

Aunque los precios de los productos orgánicos todavía son más caros que los tradicionales, el sector está creciendo según la fundadora de este modelo de negocio.

"En el 2009 me decían que era una soñadora y que no se iba a desarrollar el mercado orgánico en Argentina porque todo se exportaba y hoy te puedo decir que no es muchísimo el volumen que se mueve, pero cada vez es un poquito más y es una tendencia que va creciendo", apunta.

Conozca más detalles en el video de Deutsche Welle .