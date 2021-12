Tras su triunfo en segunda vuelta, el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, centrará su atención en formar un gabinete que intente satisfacer a los aliados y votantes sin alienar aún más a los nerviosos inversionistas que han estado vendiendo activos.

El escenario económico al que se enfrentará el presidente no es nada sencillo. El banco central del país pronostica que el próximo año el crecimiento económico se ralentizará y caerá de cerca del 12% registrado este año a tan solo un 1.5%, a medida que se retire el estímulo pandémico. El próximo Gobierno debe abordar un déficit fiscal que ha aumentado a casi el 12% del producto interno bruto.

Los costos de financiamiento serán altos, ya que la inflación promediará el 5.9% el próximo año y el banco central seguirá aumentando las tasas. Los swaps de tasas de interés muestran que la tasa de política monetaria de referencia alcanzará el 7% en seis meses.

Los inversionistas buscarán pistas en la elección de Boric de su ministro de Hacienda para tratar de determinar si cumplirá su promesa de campaña de estabilidad macroeconómica o si el país está entrando en un período de fuerte gasto público.

Estos son sus principales candidatos:

Andrea Repetto

Si calmar los mercados es su objetivo, Boric puede elegir a Andrea Repetto, de 52 años, economista y profesora de renombre con un doctorado del Massachusetts Institute of Technology.

Repetto se unió a su campaña después de la primera vuelta cuando Boric se acercó a los partidos de centro izquierda de Chile para ampliar su coalición. Ha hablado de la necesidad de la prudencia, dadas las divisiones en el Congreso.

“Como ninguno alcanzó mayorías mínimas, quien sea que resulte elegido presidente tendrá dificultades para llevar adelante sus propuestas. A ello se agrega la estrechez fiscal y una economía con indicadores poco alentadores. No queda más que revisar lo prometido y pensar con cuidado qué será factible en este nuevo escenario”, escribió en un artículo de opinión en el diario El Mercurio.

Repetto participó hace una década en paneles designados de asesores que analizaron la reforma de las pensiones y la reducción de la corrupción durante el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, y fue elegida por sus pares como la economista del año en Chile en 2018.

“Repetto es una académica reconocida con políticas públicas claras y podría pedir más moderación en el programa de Boric”, dijo Carolina Ratto, jefa de estudios de renta variable de Credicorp Capital en Santiago.

Sería la primera ministra de Hacienda de Chile.

Los medios locales han informado que Repetto no está interesada en ocupar una posición de alta visibilidad. La campaña de Boric no respondió a una solicitud de comentarios sobre su candidatura y ni otras.

Nicolás Grau

Nicolás Grau, de 38 años, ha sido parte del círculo íntimo de Boric y puede ser el más cercano a él de todos los candidatos. Asesoró a Boric en temas económicos cuando se preparaba para los primeros debates televisados de las primarias de julio.

Tiene un doctorado en economía de la Universidad de Pensilvania. Sus investigaciones se han centrado en la educación, la delincuencia juvenil y la discriminación de género.

Grau ha apoyado la incorporación de representantes de los trabajadores en los directorios de las empresas, la disminución de la jornada laboral a 40 horas y el aumento del salario mínimo a 400,000 pesos, según Ex-Ante.cl. También ha citado las obras de la economista Mariana Mazzucato al elogiar el papel del Estado y la financiación pública en la innovación científica.

Claudia Sanhueza

Otra confidente de Boric es Claudia Sanhueza, 47, quien fue mencionada antes de la primera ronda de noviembre como una candidata potencial para dirigir el Ministerio de Hacienda. Tiene un doctorado en economía y una maestría en filosofía de la Universidad de Cambridge.

Sanhueza causó controversia en octubre cuando dijo que los chilenos solo se quedarían con lo que habían ahorrado hasta ahora después de que la Administración de Boric elimine el sistema privado de pensiones del país. Los pagos futuros irían a parar a un sistema público de seguridad social.

Eso resultó impopular en el país, dado que un 93% de los chilenos está a favor de permitir que los ahorros se hereden, según la firma de encuestas Criteria. Desde entonces, la campaña de Boric ha retrocedido y ha dicho que los ahorros futuros permanecerán como propiedad privada y que los familiares podrán heredarlos, aunque serían pagados como anualidades y no como una suma global.

Otros candidatos

Otros nombres que circulan son el expresidente del Banco Central Roberto Zahler, de 73 años, y el exregulador de pensiones y valores Guillermo Larraín, de 57 años, quienes también se incorporaron al equipo de Boric luego de la primera ronda. Ambos tienen vínculos con la coalición de centro izquierda que gobernó Chile después de la dictadura de Augusto Pinochet.

El equipo de asesoría económica de Boric también incluye a los profesores de la Universidad de Chile Eduardo Engel, Diego Pardow y Ricardo Ffrench-Davis, así como a la exasesora de educación de Bachelet, Javiera Martínez, y la directora ejecutiva del think-tank Opes Chile, Javiera Petersen.

Es posible que Boric no quiera nominar al puesto de Ministro de Hacienda a alguien que se unió a su bando tan tarde y quizás prefiera a alguien más cercano a su partido político, como Grau, según Felipe Alarcón, economista de la aseguradora Euroamérica.

“Esta última horneada de asesores no son del core de confianza (de Boric) y por eso me inclino más que insista por Grau que al mercado no le da garantías de nada”, dijo Alarcón.