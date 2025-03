Si crees que no tienes oportunidad en un trabajo porque nunca has ocupado un puesto similar, piénsalo dos veces. Para Jennifer Dulski, exejecutiva de Google y Meta, la experiencia exacta no es un requisito esencial al momento de contratar. Como fundadora y CEO de Rising Team, ha demostrado que los candidatos sin antecedentes específicos en un rol pueden sobresalir, con una tasa de éxito sorprendentemente alta. ¿Cómo lograrlo? Aquí te cuento por qué esta estrategia funciona y qué puedes hacer para destacar en tu próxima postulación.

Encontrar personas “que no han tenido oportunidades”

Dulski considera que enfocarse únicamente en candidatos con el mismo título limita la posibilidad de encontrar talento valioso.

Según explica, esta práctica restringe considerablemente las opciones, tanto para los reclutadores como para aquellos que no han tenido acceso a las mismas oportunidades laborales. Como resultado, muchas personas que podrían encajar perfectamente en el puesto pueden desanimarse y no postularse.

Sin embargo, esto no significa contratar a alguien sin ninguna experiencia relacionada. “Deben haber hecho algo similar, ¿no?”, señala a CNBC Make It. Lo importante es que su trayectoria profesional demuestre habilidades transferibles, aunque no hayan ocupado exactamente el mismo cargo.

Muchas personas con las habilidades adecuadas pueden desanimarse si no cumplen con los requisitos tradicionales. | Crédito: Freepik

Un ejemplo reciente en Rising Team fue la búsqueda de un jefe de personal. Para Dulski, el candidato ideal debía tener experiencia en la gestión de proyectos complejos, atención al detalle y la capacidad de construir relaciones sólidas con stakeholders internos y externos.

Si bien algunos postulantes habían desarrollado esas habilidades como jefes de gabinete, otros lo habían logrado en roles como gerentes de producto, de proyecto o incluso en campos especializados como la producción cinematográfica. De los seis finalistas, tres tenían experiencia previa en el cargo y tres no.

Destaca con un esfuerzo extra

Si aspiras a un puesto fuera de tu experiencia directa, Dulski aconseja dar un paso adicional para captar la atención de los reclutadores.

Cuando Rising Team abrió una vacante para jefe de gabinete, recibió 800 postulaciones. La mayoría de los candidatos enviaron únicamente lo solicitado, pero algunos fueron más allá: enviaron videos sin que se los pidieran, crearon presentaciones creativas o incluso compartieron documentos personalizados, como un manual de usuario explicando su estilo de trabajo.

Si quieres destacar en una postulación, es clave hacer algo extra más allá de lo solicitado. | Crédito: Freepik

Aunque ninguno de estos postulantes había ocupado el cargo antes, todos contaban con habilidades relevantes y usaron estos materiales para demostrar por qué eran la mejor opción. En un proceso altamente competitivo, fueron ellos quienes lograron diferenciarse.

Finalmente, la persona contratada nunca antes había trabajado como jefe de gabinete.

Dulski reconoce que el mercado laboral es desafiante y que muchos buscan múltiples oportunidades al mismo tiempo. Sin embargo, insiste en que este esfuerzo adicional puede marcar la diferencia, especialmente para los trabajos que realmente entusiasman.