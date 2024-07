Cuando te encuentras en medio de una entrevista de trabajo, no solo estás evaluando si te gustaría realizar las tareas que se te asignarán, sino también estás tratando de entender la dinámica del equipo y cómo todos trabajan juntos. Esta evaluación es crucial para determinar si el ambiente laboral y los objetivos del equipo se alinean con tus expectativas y valores profesionales.

Chanelle Howell, una reclutadora basada en Nueva York que ha trabajado para firmas prestigiosas como Goldman Sachs y Bridgewater Associates, sugiere una pregunta esencial que puede ayudarte a descubrir una gran señal de alerta durante una entrevista de trabajo. Howell, quien también dirige su propia empresa de consultoría, ha entrevistado a cientos de candidatos y comparte que esta pregunta puede proporcionar información valiosa sobre la estabilidad y las perspectivas del equipo.

La pregunta crucial

La pregunta que debes hacer a tu entrevistador es: “¿Cuál es el crecimiento esperado de este equipo?”. Este cuestionamiento no solo te proporciona una idea de los planes futuros del equipo, sino que también puede revelar importantes señales de alerta.

Por ejemplo, puedes preguntar: “¿Están contratando solo para esta posición o planean contratar a más personas en un cierto periodo de tiempo?”. Si el equipo está en expansión, esto puede ser una señal positiva de que los objetivos del departamento son una prioridad para la empresa y están recibiendo la inversión necesaria para su crecimiento.

Evaluando la respuesta

Por otro lado, si eres el único que está siendo contratado en ese momento, es importante profundizar más. Debes preguntar si están reemplazando un rol y cuánto tiempo ha estado vacante. Además, es crucial saber si la persona anterior dejó la empresa o se movió internamente. Quizás lo más importante sea observar cómo el gerente de contratación habla sobre la vacante.

Howell menciona que algunos gerentes pueden decir algo como: “Sí, realmente necesitamos a alguien, todos estamos abrumados”. Esta respuesta puede ser una señal de alerta, ya que podría indicar un mal equilibrio entre el trabajo y la vida personal. También puede sugerir que el equipo está buscando desesperadamente a alguien que pueda aliviar la carga de trabajo de inmediato, lo cual podría no ser ideal para tu crecimiento a largo plazo dentro de la empresa.

Importancia de los límites personales

Unirse a un equipo desesperado por cubrir una vacante puede ser estresante. Howell enfatiza la importancia de conocer tus propios límites y asegurarte de que el ambiente laboral no comprometa tu bienestar personal. Un gerente de contratación que está desesperado por llenar un puesto puede no estar tan comprometido con tu crecimiento profesional a largo plazo, al menos no al principio.

Oportunidades de crecimiento

Otra pregunta favorita de Howell para los candidatos es: “¿Cuáles son las oportunidades de crecimiento y cómo se ven aquí?”. Un buen gerente de contratación debería poder discutir estas oportunidades con claridad. Esto incluye acceso a oportunidades de mentoría, cursos internos, reembolso de matrícula u otras formas de nutrir el talento.

Evaluando al entrevistador

Finalmente, Howell sugiere prestar atención a tu relación con el gerente de contratación durante la entrevista. La forma en que te hacen las preguntas puede decir mucho sobre su estilo de gestión y si será un buen jefe para ti. Por ejemplo, si el entrevistador parece muy estricto o serio, podría ser difícil trabajar con él. Por el contrario, si parece tener una actitud agradable y genuina, podría ser un indicativo de un buen ambiente de trabajo.

Howell comparte que ha rechazado ofertas de algunas de las mejores empresas porque no pensaba que podría trabajar bien con una persona específica. Tener una buena conexión con el entrevistador es esencial, ya que ignorar una mala vibra podría costarte caro en el futuro.