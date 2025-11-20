Desde el 1 de enero de 2026, varias tarifas migratorias en EE.UU. serán ajustadas por inflación, afectando a quienes tramiten solicitudes ante USCIS. Esta actualización responde al mecanismo anual previsto en la ley H.R. 1, que permite modificar ciertos costos según la inflación acumulada entre julio de 2024 y julio de 2025.

De acuerdo con el aviso publicado en el Federal Register, cualquier solicitud enviada con matasellos a partir del 1 de enero deberá incluir la tarifa actualizada correspondiente. Las nuevas tarifas aplican únicamente a un grupo específico de formularios relacionados con asilo, parole, TPS y permisos de trabajo.

Los trámites migratorios en EE.UU. tendrán aumentos por el ajuste inflacionario anual. | Crédito: Evgenia Parajanian / iStock

Tarifas migratorias que aumentan en 2026

Tipo de formulario Tarifa anterior Nueva tarifa Tarifa anual de solicitud de asilo

(actualmente suspendido por orden judicial) $100 $102

Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Documento de Autorización de Empleo (EAD) para Solicitantes Iniciales de Asilo



$550

$560 Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Permiso Inicial de Trabajo

$550 $560 Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o Prórroga del Permiso de Trabajo (EAD)

$275 $280 Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Estatus Temporal de Protección (TPS) Inicial

$550 $560 Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo - Renovación o Prórroga del Permiso de Trabajo de Temporal (TPS EAD)

$275 $280 Formulario I-131, Parte 9 - EAD solicitada al autorizarse un nuevo período de libertad condicional (re-libertad condicional)

$275 $280 Formulario I-821, Solicitud de TPS

$500 $510

Las personas que pidan asilo, TPS o parole deberán incluir el costo actualizado en sus formularios. | Crédito: shorelineimmigration.com

Tarifas migratorias que NO aumentan en 2026

USCIS confirmó que algunas tarifas permanecen iguales, aunque podrían ajustarse en años futuros:

Tipo de formulario Tarifa anterior Nueva tarifa Tarifa de asilo I-589 (Tarifa inicial para extranjeros que presentan una solicitud de asilo) $100 $100 Renovación o prórroga del permiso de trabajo (EAD) para solicitantes de asilo (formulario I-765) $275 $275 Tarifa especial para inmigrantes juveniles I-360 $250 $250

DHS señaló que publicará más adelante otro aviso federal específico para el ajuste inflacionario de la tarifa relacionada con el “immigration parole fee”.