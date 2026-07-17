Durante años, el fantasma de perder Medicaid apagó las ganas de trabajar de miles de floridanos con discapacidades y obligó a familias enteras a elegir entre ingresos y cuidados. La HB 915, firmada por el gobernador Ron DeSantis y vigente desde el 21 de mayo, busca cambiar esa decisión forzada: el nuevo programa Working People with Disabilities permite a algunos beneficiarios incorporarse o permanecer en el mercado laboral sin que sus salarios los excluyan de la cobertura médica.

Esto puede cambiar la rutina de muchas familias latinas en Miami-Dade, Hillsborough o el Valle de la I-95: desde madres cuidando a hijos adultos con discapacidades hasta jóvenes que quieren trabajar en restaurantes, tiendas o en el sector de servicios y seguir recibiendo apoyos. Si tú o un familiar están en algún programa de exención de Medicaid, conviene leer con calma qué cambia, quiénes califican y qué pasos seguir para aprovechar esta oportunidad.

¿QUÉ ESTABLECE LA HB 915?

La HB 915 crea el programa Working People with Disabilities dentro de la Agency for Health Care Administration (AHCA). Su propósito es reducir las barreras que impedían trabajar a personas con discapacidades que reciben servicios en el hogar y la comunidad a través de exenciones de Medicaid. En la práctica, permite que ciertos beneficiarios aumenten sus ingresos sin perder de inmediato la elegibilidad, siempre que cumplan los requisitos que define la ley.

Medicaid permite que millones en estados Unidos puedan acceder a un seguro médico (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES PUEDEN ACCEDER AL PROGRAMA?

La inscripción será automática para las personas que cumplan todas las condiciones siguientes:

Discapacidad: tener una discapacidad del desarrollo conforme a la legislación de Florida.

Medicaid: estar inscrito en uno de los programas de exención de Medicaid para servicios en el hogar y la comunidad.

Edad: ser mayor de 18 años.

Empleo: estar trabajando y recibir ingresos por ese empleo.

La ley incluye a personas inscritas en programas como:

Medicaid Home and Community-Based Services Waiver

Home and Community-Based Services Medicaid Waiver

Familial Dysautonomia Waiver

Long-Term Care Managed Care Program

Pilot Program for Individuals with Developmental Disabilities

Florida Medicaid Model Waiver

NUEVOS LÍMITES DE INGRESOS Y ACTIVOS

Uno de los cambios clave de la HB 915 es la modificación de umbrales financieros para conservar Medicaid. La ley establece los siguientes límites:

Concepto Nuevo límite Ingreso mensual Hasta el 550% del Federal Benefit Rate del Supplemental Security Income (SSI) establecido por la Social Security Administration Activos individuales Hasta $13,000 Activos de una pareja Hasta $24,000

Además, los fondos en cuentas de jubilación reconocidas por el Internal Revenue Service (IRS) no se contarán dentro del límite de activos al determinar la elegibilidad para Medicaid.

NOTIFICACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL DCF

La ley asigna nuevas obligaciones al Florida Department of Children and Families (DCF). Cada adulto elegible deberá recibir:

Una notificación escrita al ingresar por primera vez a una exención.

Una notificación anual explicativa.

Información clara sobre la inscripción automática en el programa.

Requisitos para participar y la voluntariedad de la participación.

Explicación de que se puede conservar Medicaid mientras se trabaja.

Datos sobre Special Needs Trusts autorizados por la legislación federal.

Contacto de la oficina encargada de dudas sobre el programa.

¿QUÉ PASA CON QUIENES YA CUMPLEN LOS REQUISITOS?

La HB 915 ordena que el DCF envíe la notificación a todas las personas que ya sean elegibles dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor, para que conozcan sus derechos y las nuevas opciones disponibles.