El miércoles 8 de abril se dio inicio oficial a los pagos del cuarto mes del año del Seguro Social. A lo largo de las próximas semanas, distintos grupos irán recibiendo su depósito, por lo que aquí te detallamos quiénes cobrarán en los días siguientes y en el transcurso de 2026, para que lo tengas anotado con tiempo. Así, quienes dependen de estos recursos podrán organizarse mejor y sabrán exactamente cuándo se realizará el abono que les corresponde.
CALENDARIO DE ABRIL 2026 DEL SEGURO SOCIAL
El miércoles 8 de abril, el depósito del Seguro Social fue para los beneficiarios cuya fecha de nacimiento cae entre el día 1 y el 10 de cualquier mes. ¿Y qué fechas de este mes le toca al resto?
- Miércoles 15 de abril: los nacidos del 11 al 20 de cualquier mes
- Miércoles 22 de abril: los nacidos del 21 al 31 de cualquier mes
Vale precisar que los pagos del Seguro Social se rigen a la fecha de nacimiento de los beneficiarios y se entregan los miércoles. Así pues, si naciste entre el día 1 y 10 del mes, recibirás tu pago el segundo miércoles de cada mes; si tu fecha de nacimiento es entre el 11 y 20, tu depósito será el tercer miércoles del mes; y si naciste entre el día 21 y 31, recibirás tu dinero el cuarto miércoles del mes.
Es importante señalar que los pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) se entregan el primer día de cada mes y si ese 1 cae en fin de semana o en un feriado, el pago se adelanta a un día hábil; por tanto, el depósito de este cuarto mes ya se realizó el 1 de abril.
ASÍ QUEDA EL CALENDARIO DE PAGOS DEL RESTO DE 2026
A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social del resto de 2026 basándonos en la fecha de nacimiento de los beneficiarios:
Nacidos del 1 al 10 de cualquier mes
- 13 de mayo
- 10 de junio
- 8 de julio
- 12 de agosto
- 9 de septiembre
- 14 de octubre
- 10 de noviembre
- 9 de diciembre
Nacidos del 11 al 20 de cualquier mes
- 20 de mayo
- 17 de junio
- 15 de julio
- 19 de agosto
- 16 de septiembre
- 21 de octubre
- 18 de noviembre
- 16 de diciembre
Nacidos del 21 al 31 de cualquier mes
- 27 de mayo
- 24 de junio
- 22 de julio
- 26 de agosto
- 23 de septiembre
- 28 de octubre
- 25 de noviembre
- 23 de diciembre
¿Y LOS BENEFICIARIOS DE SSI?
Las fechas de los pagos a los beneficiarios de SSI el resto de 2026 es como sigue:
- 1 de mayo
- 1 de junio
- 1 de julio
- 1 de septiembre
- 1 de octubre
- 1 de diciembre
¿QUÉ HAGO SI EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL NO LLEGA LA FECHA INDICADA?
- Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.
- Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.
- Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.
RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.