El gobierno de Donald Trump lanzó una nueva herramienta digital que permite a los ciudadanos acceder directamente a información de la Casa Blanca desde sus teléfonos. Se trata de una aplicación oficial que busca acercar las decisiones y actividades del Ejecutivo al público de forma inmediata. La app ofrece a los usuarios una especie de “línea directa” con lo que ocurre en Washington, específicamente en la Casa Blanca. A través de ella, se pueden consultar noticias de último momento, ver imágenes oficiales y mantenerse al tanto de las acciones del gobierno.

“Hoy, la Casa Blanca lanzó su poderosa nueva aplicación móvil oficial, que lleva al presidente Donald J. Trump y a su Administración directamente al pueblo estadounidense como nunca antes”, señala la Casa Blanca en un comunicado oficial.

La aplicación también incluye varias funciones pensadas para mantener informados a los usuarios. Entre ellas, recibir alertas sobre noticias importantes, ver transmisiones en vivo, acceder a una biblioteca de contenido con momentos destacados, conocer nuevas políticas y enviar opiniones directamente a la administración.

La herramienta ofrece noticias en tiempo real, transmisiones en vivo y acceso a políticas públicas desde el celular. (Foto: White House)

“Esta nueva aplicación ofrece a los estadounidenses una línea directa con la Casa Blanca, eliminando el ruido con actualizaciones sin filtros y en tiempo real directamente desde la fuente”, agrega el comunicado.

Además, el gobierno destaca la rapidez y el alcance de la herramienta. “Desde la Oficina Oval directamente a tu teléfono, la aplicación oficial de la Casa Blanca es la forma más rápida y poderosa de mantenerse informado y comprometido con la Administración Trump”, afirma el texto.

La aplicación es gratuita y está disponible tanto en App Store como en Google Play; sin embargo, su lanzamiento generó opiniones divididas: mientras algunos valoran el acceso directo a la información oficial, otros muestran preocupación por descargar una app gestionada por el gobierno.

La app permite a los usuarios enviar comentarios directamente al gobierno de Trump. (Foto: Jim Watson / AFP)

White House App: qué es y cuáles son sus principales funciones

White House App es la nueva aplicación móvil de la Casa Blanca establece un canal de comunicación directo entre la administración del presidente Donald J. Trump y los ciudadanos. Su objetivo principal es permitir a los usuarios mantenerse conectados con las decisiones y eventos más importantes del gobierno desde su dispositivo móvil.

Estas son las funciones de la app que ya se encuentra disponible: