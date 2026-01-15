El miércoles 14 de enero, miles de usuarios de Verizon en Estados Unidos se quedaron sin servicio durante casi todo el día, enfrentando dificultades tanto para hacer llamadas como para usar datos. La interrupción comenzó cerca del mediodía, hora del este, y se prolongó hasta después de las 10 de la noche, dejando a muchos sin conexión en lo que para muchos es su principal medio de comunicación. La situación causó confusión y molestia, especialmente entre quienes dependen de su celular para trabajar, estudiar o atender emergencias, destacando la relevancia de estar siempre conectados. Afortunadamente, hay buenas noticias para quienes se vieron afectados.

Verizon reconoció públicamente el fallo a través de un comunicado en la red social X, donde admitió que no cumplió con el nivel de servicio que tanto los clientes como la compañía esperan. La empresa calificó la interrupción como una falla significativa y aseguró que entiende el impacto que tuvo en quienes dependen de su red para comunicarse de manera segura y confiable.

Miles de usuarios en EE.UU. se vieron afectados por los problemas de Verizon. | Crédito: EVA HAMBACH / AFP

Para brindar algún tipo de alivio a sus usuarios, Verizon anunció que comenzará a emitir créditos de $20 en las cuentas de los clientes afectados. La compañía aclaró que este gesto no compensa completamente los inconvenientes vividos, pero lo considera una manera de reconocer el tiempo perdido y de mostrar que la situación les importa.

A quienes todavía experimentan problemas con sus dispositivos celulares, Verizon les recomienda reiniciar el teléfono, ya que esta acción suele ser la manera más rápida de reconectar el dispositivo a la red y solucionar cualquier problema persistente de conexión.

En EE.UU., Verizon enfrentó una caída masiva de su servicio celular el miércoles. | Crédito: Jim WATSON / AFP

La interrupción también llamó la atención de las autoridades. El legislador republicano del estado de Nueva York, Anil Beephan Jr., solicitó al presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que investigue lo ocurrido, señalando que la falla tuvo un impacto significativo en la seguridad pública, incluyendo el acceso confiable a comunicaciones de emergencia y sistemas de respuesta crítica.

La FCC indicó que estaba monitoreando la situación y que su personal encargado de seguridad y protección al consumidor seguirá de cerca este caso para determinar la causa del problema.

Yesterday, we did not meet the standard of excellence you expect and that we expect of ourselves. To help provide some relief to those affected, we will give you a $20 account credit that can be easily redeemed by logging into the myVerizon app. You will receive a text message… — Verizon News (@VerizonNews) January 15, 2026