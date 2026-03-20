El grave desequilibrio económico que vive actualmente el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) ha llevado a esta entidad federal independiente a considerar un nuevo incremento en el precio del sello de primera clase a corto plazo. En tiempos recientes, la institución ha acumulado pérdidas de varios miles de millones de dólares y ha advertido que, sin un ajuste en sus tarifas y reformas de fondo, podría tener problemas para seguir funcionando con normalidad y atender sus compromisos. En ese escenario, subir nuevamente el costo del sello aparece como una de las opciones para intentar reducir la presión sobre sus finanzas.

El incremento del sello de primera clase se suma a una serie de ajustes que el USPS viene aplicando desde 2019, en un intento por compensar la caída del volumen de cartas y el alza de sus costos operativos (Crédito: Imagen creada por Grupo El Comercio usando la IA de Gemini)

ESTE SERÍA EL NUEVO PRECIO DEL SELLO DE PRIMERA CLASE

Ahora enviar una carta será más caro en Estados Unidos, luego de que el USPS anunciara que elevará el precio del sello de primera clase de 78 centavos a entre 90 y 95 centavos, según informó el director general de correos, David Steiner, durante una audiencia en el Congreso, el martes 17 de marzo de 2026.

El funcionario sostuvo que un aumento de casi un dólar en el precio ayudaría a aliviar la crisis económica del Servicio Postal. Además, advirtió que si todo continúa igual, la entidad se quedaría sin liquidez en menos de un año y ya no podría seguir repartiendo correo.

Asimismo, recordó que el USPS es un organismo del poder ejecutivo que se financia por sí mismo; es decir, depende de lo que obtiene por la venta de sus productos y servicios para operar, por lo que este aumento ayudaría a superar – en cierta medida – el problema.

Según explicó, el fuerte incremento de los costos y la caída en el volumen de correspondencia tradicional son dos de los factores que más han deteriorado las finanzas del USPS. De acuerdo con informes de Reuters, el Servicio Postal de Estados Unidos registró pérdidas de US$9,000 millones en 2025.

HUBO OTRO INCREMENTO EN 2025. No es la primera vez que este organismo federal independiente incrementa el precio de los sellos, ya que el año pasado elevó el costo de los Forever en cinco centavos, cuyo precio actual es 78 centavos. Cabe recordar que en 2019 estos sellos costaban 50 centavos cada uno.

Pese al impacto en el bolsillo de los usuarios, el director del USPS subraya que, incluso con el nuevo aumento, el sello estadounidense seguiría siendo más barato que en otros países (Foto: AFP)

SEÑALAN QUE EL AUMENTO ES BARATO EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES

Steiner señaló que, incluso si el precio del sello de primera clase se acerca a un dólar, seguiría siendo más barato que en varios de los principales aliados de Estados Unidos, como Francia, donde ronda los 3 dólares, o el Reino Unido, con unos 2,50 dólares, publica WFLA News Channel 8.

Además, recordó que el Servicio Postal de Estados Unidos recorre distancias mucho mayores que los servicios postales de esos países, por lo que con la tarifa actual de 78 centavos, el sello estadounidense cuesta menos de la mitad aunque permite que el correo viaje más de ocho veces más lejos, según sus cálculos.