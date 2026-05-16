Para muchas familias migrantes que llegaron hace poco a Estados Unidos y trabajan en construcción, limpieza, restaurantes, delivery o cuidado de niños, este nuevo gasto puede ser decisivo y significar la diferencia entre pagar la renta a tiempo o atrasarse. El cobro ya está en vigor y se aplica tanto a quienes presentan su caso ante un tribunal de inmigración como a quienes lo hacen ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), lo que ha generado confusión en comunidades latinas desde Nueva York hasta Los Ángeles, Miami, Chicago o Houston, donde muchas personas dependen de clínicas legales comunitarias, iglesias y organizaciones sin fines de lucro para entender el sistema. Durante años, presentar una solicitud de asilo en Estados Unidos fue un trámite gratuito; hoy, en cambio, miles de migrantes que buscan protección deben añadir un pago obligatorio al iniciar su proceso ante las autoridades migratorias.

Por eso es fundamental saber cuánto cuesta el trámite, en qué momento debe pagarse, qué documentos conviene guardar y qué diferencias existen entre presentar el caso ante USCIS o ante la corte migratoria. Un error sencillo —como no adjuntar el recibo de pago o escribir mal el número A— puede provocar el rechazo inmediato de la solicitud y obligar a empezar de cero, con más tiempo de espera y más estrés para toda la familia. Aquí encontrarás, explicado en lenguaje claro y con enfoque en la realidad de la comunidad hispana en Estados Unidos, los puntos clave para evitar confusiones.

USCIS se encarga de todos los trámites migratorios de Estados Unidos (Foto: AFP)

USCIS AHORA COBRA POR LA SOLICITUD INICIAL DE ASILO

El gobierno de Estados Unidos confirmó que la solicitud inicial de asilo, conocida oficialmente como Formulario I‑589, ahora tiene un costo de US$100. Antes de esta modificación, el trámite era completamente gratuito y muchas personas estaban acostumbradas a que, al menos en este punto, no hubiera un cobro adicional.

El nuevo cobro aplica desde el 22 de julio de 2025 para quienes presentan el caso ante USCIS. Además, las autoridades dejaron claro que no existe ninguna exención de pago, por lo que todas las personas deberán cubrir la tarifa obligatoriamente, sin importar su situación económica.

Lo más importante sobre la nueva tarifa:

Aspecto Detalle Costo oficial US$100 Formulario afectado Formulario I‑589 (solicitud inicial de asilo) Exención de pago No disponible (todas las personas deben pagar la tarifa) Vigencia ante USCIS Aplica desde el 22 de julio de 2025 Vigencia en tribunales Aplica desde el 4 de julio de 2025 Aplica por Solicitud completa (pago por expediente, no por persona)

Un detalle importante es que el pago se realiza por solicitud y no por integrante de la familia. Es decir, si una persona incluye a su esposo, esposa o hijos dentro del mismo Formulario I‑589, solamente deberá pagar una tarifa de US$100 por todo el grupo familiar. En cambio, si cada miembro de la familia presenta su solicitud por separado, cada uno tendrá que pagar los US$100 correspondientes, algo que puede encarecer bastante el proceso.

¿CÓMO PAGAR LA SOLICITUD DE ASILO ANTE USCIS?

El proceso de pago cambia dependiendo de la manera en que se presente la solicitud. Quienes hagan el trámite en línea podrán pagar directamente al finalizar el formulario digital, algo que puede resultar práctico para personas que ya están acostumbradas a hacer pagos por internet, por ejemplo, el teléfono, la luz o servicios de streaming. Por otro lado, quienes envíen la documentación por correo deberán incluir el pago dentro del mismo sobre, siguiendo las instrucciones exactas que indique USCIS.

Estas son las opciones disponibles:

Presentación en línea: el sistema permite pagar al terminar el formulario.

Presentación por correo: el pago debe enviarse junto con la solicitud.

Si no se paga la tarifa, USCIS puede rechazar la solicitud y devolver todo el expediente. Este punto es clave: muchas personas creen que pueden completar el pago después, pero las autoridades han señalado que el formulario podría ser rechazado automáticamente si el dinero no acompaña la solicitud desde el inicio. Es como cuando compras un boleto para un concierto o un partido: si no se confirma el pago, no hay reserva válida.

¿QUÉ OCURRE EN LOS TRIBUNALES DE INMIGRACIÓN?

Las personas que presentan su caso ante un tribunal de inmigración también deben pagar US$100. En este caso, la medida comenzó a aplicarse desde el 4 de julio de 2025, una fecha simbólica para el país, pero que para muchas familias migrantes representó un nuevo costo en medio de procesos ya complicados.

Al inicio hubo un problema importante: durante varias semanas no existía un sistema habilitado para realizar el pago. Recién el 23 de septiembre de 2025 el propio sistema de tribunales anunció oficialmente el mecanismo para cobrar la tarifa, lo que dejó a muchas personas en un “limbo” administrativo.

Actualmente, el procedimiento exige ingresar al portal de pago del tribunal migratorio, colocar el número A y seleccionar la opción: “Court - I-589 Asylum Application (Initial Filing)”.

Después de pagar, el solicitante debe guardar el recibo e imprimirlo para incluirlo junto con la solicitud de asilo. En la práctica, muchas personas lo que hacen es guardar una captura de pantalla en el celular, enviarla por WhatsApp o correo a un familiar y tener también una copia en papel, para no depender solo de un dispositivo.

DOCUMENTOS QUE DEBES CONSERVAR DESPUÉS DEL PAGO

Algo que suele pasar en la comunidad migrante es que, con tantas citas médicas, escolares y de inmigración, se pierden papeles importantes y luego es difícil demostrar que se hizo un pago. Por eso conviene guardar varios respaldos y organizar una carpeta solo para inmigración, ya sea física o digital en el teléfono.

Documentos recomendados:

Recibo oficial del pago.

Número de seguimiento de pago.

Copia digital del comprobante (foto o PDF).

Copia impresa incluida en el expediente.

El tribunal explicó que, si una persona pierde el recibo, puede recuperarlo utilizando su número A y el identificador de seguimiento del pago. Aun así, es buena idea que alguien de confianza —un familiar o una organización comunitaria— tenga copia del comprobante, sobre todo si la persona se muda de ciudad o cambia de abogado.

¿QUÉ PASA CON QUIENES SOLICITARON ASILO ENTRE JULIO Y SEPTIEMBRE DE 2025?

Aquí aparece uno de los escenarios más confusos. Entre el 4 de julio y el 22 de septiembre de 2025 muchas personas intentaron presentar su solicitud de asilo cuando aún no existía una plataforma para pagar la tarifa. Algunos casos fueron rechazados precisamente por no incluir un comprobante de pago, aunque técnicamente no había forma de realizarlo en ese momento.

Las autoridades migratorias indicaron que esas personas pueden volver a presentar la solicitud después de pagar los US$100. Además, recomiendan incluir una carta breve explicando que el intento original ocurrió antes de que existiera el sistema de pago y adjuntar cualquier evidencia, como copias del envío por correo, recibos de mensajería o capturas de pantalla de citas programadas. Este tipo de detalle puede ayudar a que el oficial o el juez entiendan el contexto.

Ahora, para tu trámite de asilo debes pagar US$100 (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

RECOMENDACIONES PARA EVITAR ERRORES EN EL TRÁMITE

En temas migratorios, un pequeño detalle puede terminar retrasando el proceso durante meses, algo que muchas familias latinas ya han vivido con otras solicitudes, como permisos de trabajo o renovaciones. Por eso vale la pena revisar cuidadosamente cada paso antes de enviar la documentación, tal como revisas tus cuentas a fin de mes.

Consejos prácticos:

Verifica si tu caso corresponde a USCIS o a la corte migratoria.

Confirma que el pago esté incluido antes de enviar el formulario.

Guarda copias físicas y digitales del recibo.

Revisa que el número A esté correcto y sea siempre el mismo en todos los documentos.

No esperes hasta último momento para realizar el pago, sobre todo si dependes de cheques, remesas o transferencias.

CONTEXTO PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN ESTADOS UNIDOS

La implementación de esta nueva tarifa marca un cambio importante en el sistema de asilo de Estados Unidos. Aunque el monto parece relativamente bajo frente a otros trámites migratorios, para muchas familias representa un gasto adicional inesperado en medio de procesos ya complicados y costosos. En barrios con alta presencia latina —como el sur de Texas, el Valle Central de California, el área metropolitana de Atlanta o varios condados de Florida— este tipo de cambios suele aumentar la carga sobre organizaciones comunitarias, iglesias y grupos de apoyo que ayudan a juntar dinero o a entender los pasos legales.

Si estás acompañando a un familiar, a un amigo o a alguien de tu iglesia o de tu comunidad a presentar asilo, es clave que sepan desde el inicio que existe este cobro, que no hay exención y que el recibo de pago es tan importante como el formulario mismo. Una buena organización de papeles, un calendario claro de fechas y un pequeño fondo para trámites migratorios pueden marcar la diferencia entre un caso que avanza y uno que se estanca por un detalle administrativo.