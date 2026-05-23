En 2026, el gobierno federal de Estados Unidos empezó a endurecer de forma notable las reglas para los solicitantes de asilo que buscan un permiso de trabajo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en coordinación con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), alargó los plazos, reforzó los filtros de seguridad y cambió la manera en que corre el “reloj” para solicitar el Documento de Autorización de Empleo (EAD). Todo esto, que en el papel suena burocrático, tiene un impacto directo en la vida diaria de miles de familias migrantes —en su mayoría hispanas que viven en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Houston, Chicago o Miami— porque puede significar la diferencia entre pagar la renta a tiempo, seguir enviando remesas o verse obligados a depender de trabajos informales “por cash” mientras sus casos siguen pendientes.

En organizaciones comunitarias, parroquias, consulados y clínicas legales ya se sienten las consultas de personas que llevan meses esperando; trabajadores de restaurantes, construcción, limpieza, delivery o servicios de cuidado preguntan qué va a pasar si su permiso se vence y todavía no llega la renovación. Por eso, aquí te explicamos con lenguaje claro qué cambia, quiénes son los más afectados y qué precauciones conviene tomar si estás en medio de un proceso de asilo en Estados Unidos.

USCIS se encuentra endureciendo todos los trámites de inmigración, en respuesta a las políticas de Donald Trump (Foto: AFP)

EL PRINCIPAL CAMBIO: AUMENTA EL TIEMPO DE ESPERA PARA PEDIR EL PERMISO DE TRABAJO

Hasta ahora, muchos solicitantes de asilo podían pedir su primer Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) después de 150 días. Con la nueva norma, esa regla cambia de forma drástica.

Desde el 24 de abril de 2026, quienes inicien un caso de asilo deberán esperar 365 días antes de poder presentar la solicitud de permiso de trabajo inicial.

Para verlo más claro, así quedan los tiempos:

Proceso Antes Ahora Espera para solicitar el primer EAD 150 días 365 días Tiempo máximo de decisión de USCIS 30 días aproximados Hasta 180 días Tiempo total estimado Cerca de 180 días Hasta 545 días

Esto significa que una persona podría pasar alrededor de un año y medio sin autorización laboral mientras espera una respuesta migratoria. En la práctica, eso implica más meses dependiendo de ahorros, ayuda de familiares, bancos de alimentos, iglesias u organizaciones locales, algo que ya se ve en comunidades latinas de estados como Texas, Florida, California o Nueva York.

USCIS TAMBIÉN CAMBIA LA FORMA DE CONTAR EL “RELOJ”

Aquí hay otro detalle clave que mucha gente pasa por alto y que puede marcar una gran diferencia. Antes, el conteo empezaba desde el momento en que el solicitante enviaba su caso de asilo. Ahora ya no será así: el “reloj” solo comenzará cuando USCIS considere que la solicitud está completa y sin errores.

Eso implica que cualquier detalle puede retrasar todavía más el proceso:

Formularios incompletos

Firmas faltantes

Documentos mal presentados

Errores administrativos

Evidencia insuficiente

Si el formulario del permiso de trabajo llega con fallas, la agencia puede rechazarlo y el tiempo acumulado simplemente no cuenta. Por eso, muchas organizaciones comunitarias en barrios con alta presencia latina —como Queens, el Bronx, el sur de Florida o el este de Los Ángeles— están recomendando revisar todo con un abogado o una clínica legal antes de enviar cualquier documento.

MÁS CONTROLES Y NUEVAS CAUSAS DE RECHAZO

Además del aumento en los tiempos de espera, el gobierno estadounidense también endureció los filtros para aprobar permisos de trabajo vinculados al asilo. Entre las nuevas razones por las que un EAD podría ser negado aparecen:

Motivo Consecuencia Entrar irregularmente y no reportarse ante un oficial en 48 horas Posible negación Pedir asilo después de un año sin justificación válida Riesgo de rechazo Tener ciertos antecedentes penales graves Inhabilitación Inconsistencias en la información presentada Revisión adicional o negación

Además, será obligatoria la toma de datos biométricos en todos los casos relacionados con estos permisos laborales. En la práctica, esto significa que el proceso será más estricto y que cualquier inconsistencia (por ejemplo, fechas que no coinciden, direcciones diferentes sin explicación o antecedentes no reportados) puede generar retrasos o incluso una negación definitiva.

LOS FILTROS DE SEGURIDAD TAMBIÉN AFECTAN OTROS TRÁMITES

A finales de abril de 2026, USCIS comenzó a aplicar revisiones de antecedentes más exhaustivas derivadas de una orden ejecutiva federal. Aunque la medida impacta especialmente a los casos de asilo y permisos de trabajo, abogados migratorios advierten que el efecto podría extenderse a otros trámites, incluyendo:

Residencia permanente (green card)

Renovaciones migratorias

Ajustes de estatus

Autorizaciones de empleo en distintas categorías

El resultado más visible para la gente de a pie será el aumento en los tiempos de procesamiento y más solicitudes de evidencia adicional (lo que muchos conocen como “cartas RFE”), entrevistas y verificaciones extra.

USCIS está endureciendo los filtros para procesar las solicitudes de EAD (Foto: iStock)

¿QUIÉNES SON LOS MÁS AFECTADOS?

Los cambios no aplican igual para todos. El grupo más impactado será el de las personas que presenten un nuevo caso de asilo y su primer permiso de trabajo después del 24 de abril de 2026. Para ellas, el panorama es más complicado y se pueden encontrar con:

Más tiempo sin poder trabajar legalmente

Nuevos controles de seguridad

Mayor riesgo de rechazo

Procesos biométricos más estrictos

Esperas más largas para recibir respuesta

En cambio, quienes ya tengan un permiso vigente antes de esa fecha mantendrán su autorización hasta el vencimiento actual, siempre que no exista una cancelación o revocación. Es decir, si ya estás trabajando con un EAD válido, no te lo recortan automáticamente por este cambio; pero sí tienes que poner mucha atención cuando llegue el momento de renovar.

LAS RENOVACIONES TAMBIÉN PODRÍAN VERSE AFECTADAS

Aunque las renovaciones de EAD no sufren directamente el cambio del “reloj” de 365 días, sí podrían enfrentar otras consecuencias derivadas de las nuevas políticas. Según reportes de abogados migratorios en Estados Unidos, algunos permisos basados en asilo podrían reducir su vigencia de cinco años a solo 18 meses, al menos en ciertos casos y categorías.

Además, los nuevos controles de seguridad podrían generar retrasos incluso en renovaciones que antes eran relativamente rápidas. Por eso, muchos expertos recomiendan:

Presentar la renovación con la mayor anticipación posible dentro del plazo permitido.

Revisar cuidadosamente cada documento antes de enviarlo.

Evitar errores que puedan provocar rechazos o pérdidas de tiempo.

En ciudades con alta presencia hispana, como Houston, Dallas, Phoenix o Las Vegas, ya hay organizaciones que están organizando jornadas informativas para explicar a la comunidad cómo prepararse para estos cambios.

CONSECUENCIAS PRÁCTICAS PARA LA COMUNIDAD HISPANA EN EE. UU.

Más allá de los tecnicismos, estos ajustes se sienten directamente en la vida diaria de quienes están en proceso de asilo:

Aumento del trabajo informal o “por cash”, sin protección laboral ni beneficios.

Mayor presión sobre bancos de alimentos, iglesias, organizaciones sin fines de lucro y redes familiares.

Dificultad para pagar renta, servicios, transporte y, en muchos casos, para enviar remesas a los países de origen.

Más ansiedad e incertidumbre, especialmente en familias con niños en escuelas públicas y gastos fijos todos los meses.

En barrios latinos de ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles o Atlanta, no es raro escuchar historias de personas que ya llevan casi un año esperando autorización y que ahora descubren que el reloj se amplió a 365 días, lo que prolonga todavía más su situación de vulnerabilidad.

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS PERSONAS AFECTADAS?

Ante este escenario, no todo es resignarse; hay medidas concretas que pueden ayudar a reducir riesgos:

Revisar documentos antes de presentar Busca ayuda en clínicas legales, organizaciones comunitarias, iglesias o consulados que ofrezcan orientación gratuita o a bajo costo. Presentar solicitudes completas y verificadas Asegúrate de llenar todos los campos, adjuntar la evidencia necesaria y firmar cada formulario donde corresponda. Guardar copias y comprobantes Conserva copias de todo lo que envíes, recibos de envío, números de caso y cualquier carta que recibas de USCIS. Consultar a un abogado de inmigración certificado Evita dejar tu caso en manos de notarios o gestores no autorizados que prometen resultados rápidos o “seguros”. Explorar redes de apoyo local Muchas organizaciones latinas ayudan con comida, renta de emergencia, ropa o asesoría mientras llega la autorización para trabajar. Mantener información actualizada ante USCIS Si cambias de dirección, reporta el cambio de inmediato; no recibir una notificación por no actualizar tu domicilio puede traerte problemas.

¿QUÉ DICEN LOS EXPERTOS?

Abogados de inmigración en distintas ciudades de Estados Unidos señalan que el gobierno está enviando un mensaje claro: quiere reducir el número de solicitudes de asilo que considera débiles o mal preparadas, incluso si eso deja a muchas familias más tiempo sin ingresos formales. Explican que al extender el periodo de espera a 365 días y permitir pausas en la recepción de nuevas solicitudes de permisos de trabajo, el impacto real se sentirá en vecindarios donde la comunidad latina depende de estos EAD para pagar la renta, la comida y las remesas.

Organizaciones de defensa de inmigrantes y redes de apoyo especializadas en asilo advierten que estos cambios pueden reducir de manera drástica el acceso al empleo legal para quienes llegan huyendo de violencia o crisis económicas. Para estos grupos, el gobierno usa el argumento de la seguridad nacional, pero el costo lo terminan pagando las personas que ya se encuentran en situación vulnerable, muchas de ellas trabajando en construcción, limpieza, restaurantes o delivery mientras esperan una respuesta.

Desde los despachos jurídicos, varios expertos insisten en que la “nueva regla de juego” obliga a preparar los casos con mucho más cuidado desde el primer día. Formularios limpios, evidencia organizada y asesoría profesional se vuelven casi indispensables, porque cualquier error puede detener el reloj o darle a la autoridad un motivo adicional para negar el permiso de trabajo. En la comunidad latina, abogados y organizaciones recomiendan desconfiar de notarios o gestores sin licencia que aseguran soluciones rápidas, ya que una mala asesoría ahora puede significar no solo más espera, sino quedarse completamente fuera de la posibilidad de obtener un EAD.

UNA SEÑAL DE ENDURECIMIENTO MIGRATORIO

Más allá de los cambios técnicos, lo que muchos especialistas ven es una señal clara de endurecimiento del sistema migratorio estadounidense. Incluso el Department of Homeland Security analiza propuestas adicionales para suspender nuevas solicitudes de permisos de trabajo basados en asilo si los tiempos de procesamiento continúan aumentando.

Aunque algunas de esas medidas todavía no son definitivas, el mensaje es claro: obtener un permiso de trabajo en medio de un proceso de asilo será cada vez más complejo y lento en Estados Unidos. Para las comunidades hispanas, acostumbradas a sostenerse a base de trabajo duro en restaurantes, construcción, agricultura, limpieza o servicios, estos cambios representan un reto enorme y hacen todavía más importante buscar información confiable y asesoría legal seria antes de dar cualquier paso migratorio.