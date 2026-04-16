El monto para 2025 será de US$1,000 por persona, menor al del año anterior, y se pagará en distintas fechas según el estado de la solicitud, comenzando con los depósitos de abril y mayo (Foto referencial: Freepik)
El monto para 2025 será de US$1,000 por persona, menor al del año anterior, y se pagará en distintas fechas según el estado de la solicitud, comenzando con los depósitos de abril y mayo (Foto referencial: Freepik)
Redacción Mix
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Si tus ingresos ya no alcanzan por el elevado costo de vida y te has visto obligado a recortar gastos, hay una noticia alentadora: esta semana se entregará un de US$1,000. Este apoyo económico busca reducir, al menos parcialmente, la carga que enfrentan muchos hogares por el encarecimiento de la comida, la vivienda y los servicios básicos. No obstante, no todas las personas en Estados Unidos podrán acceder a este beneficio, sino únicamente quienes residen en un estado concreto y cumplan ciertas condiciones fijadas por las autoridades locales. Es un programa diseñado para apoyar a un grupo específico de residentes. ¿De qué estado se trata y quiénes pueden recibir este pago? Te lo contamos en los siguientes párrafos.

EL ESTADO QUE ENTREGARÁ EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,000 EN EE.UU.

Alaska es el estado donde los residentes que calificaron recibirán US$1,000, el 16 de abril de 2026. Aunque muchas veces lo consideran como un cheque de estímulo, lo cierto es que es un dividendo anual financiado por las ganancias de inversiones vinculadas a sus recursos naturales; es decir, no forma parte de un programa federal, sino estatal.

Se trata del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) de Alaska, que es un pago anual en efectivo que el estado entrega a la mayoría de sus residentes elegibles. Proviene de un fondo soberano que se financia, principalmente, con las ganancias de la explotación de petróleo y otras inversiones dentro de su jurisdicción.

¿Cómo se calcula?

Cada año se calcula el monto del dividendo según el rendimiento del fondo y las reglas vigentes, y se reparte de forma individual a las personas que cumplen requisitos como: residencia permanente en Alaska, haber vivido allí durante todo el año base y no tener ciertas condenas o restricciones legales.

Cheque de US$1,000 para residentes de EE.UU. este 16 de abril (Foto: Freepik)
Cheque de US$1,000 para residentes de EE.UU. este 16 de abril (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS US$1,000 DEL PFD DE ALASKA?

Para poder optar a un dividendo del Fondo Permanente de Alaska de 2025, debes :

  • Ser residente de Alaska durante todo el último año.
  • En la fecha en que solicitó el Dividendo del Fondo Permanente de 2025, tuvo la intención de seguir siendo residente de Alaska indefinidamente.
  • No ha reclamado la residencia en ningún otro estado o país ni ha obtenido ningún beneficio como resultado de una reclamación de residencia en otro estado o país en ningún momento desde el 31 de diciembre de 2023.
  • No haber tenido una condena por delito grave en 2024, no haber sido encarcelado como resultado de una condena por delito grave o delito menor en Alaska.
  • Si estuviste ausente de Alaska por más de 180 días, tu ausencia fue por una ausencia permitida.
  • Estuviste físicamente presente en Alaska durante al menos 72 horas consecutivas en algún momento de 2023 o 2024.

¿EL MONTO QUE ENTREGA EL DIVIDENDO ES EL MISMO TODOS LOS AÑOS?

El importe del Dividendo del Fondo Permanente para 2025 es de US$1,000 por residente elegible, pero en comparación al año anterior disminuyó, pues el que correspondía a 2024 pagó US$1,702.

Por lo tanto, la cantidad varía cada año en función de los ingresos del petróleo, el rendimiento de las inversiones y las decisiones legislativas.

MIRA EL CALENDARIO DE PAGOS

  • Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible-No Pagado” el 11 de marzo de 2026, se distribuyeron el 19 de marzo de 2026.
  • Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible-No Pagado” el 8 de abril de 2026, se distribuirán el 16 de abril de 2026.
  • Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible - No Pagado” el 13 de mayo de 2026, se distribuirán el 21 de mayo de 2026.

ASÍ PUEDES VERIFICAR EL ESTADO DE TU SOLICITUD

  • Para comprobar el estado de tu solicitud, solamente debes seleccionar “”.
  • Asegúrate de que tu dirección esté actualizada en tu solicitud.
  • Si firmaste electrónicamente tu solicitud de PFD, puedes iniciar sesión en myPFD y actualizar tu dirección en línea o bien puedes completar el y entregarlo en una de sus oficinas.
Miles de residentes de Alaska esperan recibir el cheque de estímulo que corresponde al Dividendo del Fondo Permanente (PFD) (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando ChatGPT)
Miles de residentes de Alaska esperan recibir el cheque de estímulo que corresponde al Dividendo del Fondo Permanente (PFD) (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando ChatGPT)

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