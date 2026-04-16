Si tus ingresos ya no alcanzan por el elevado costo de vida y te has visto obligado a recortar gastos, hay una noticia alentadora: esta semana se entregará un cheque de estímulo de US$1,000. Este apoyo económico busca reducir, al menos parcialmente, la carga que enfrentan muchos hogares por el encarecimiento de la comida, la vivienda y los servicios básicos. No obstante, no todas las personas en Estados Unidos podrán acceder a este beneficio, sino únicamente quienes residen en un estado concreto y cumplan ciertas condiciones fijadas por las autoridades locales. Es un programa diseñado para apoyar a un grupo específico de residentes. ¿De qué estado se trata y quiénes pueden recibir este pago? Te lo contamos en los siguientes párrafos.

EL ESTADO QUE ENTREGARÁ EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE US$1,000 EN EE.UU.

Alaska es el estado donde los residentes que calificaron recibirán US$1,000, el 16 de abril de 2026. Aunque muchas veces lo consideran como un cheque de estímulo, lo cierto es que es un dividendo anual financiado por las ganancias de inversiones vinculadas a sus recursos naturales; es decir, no forma parte de un programa federal, sino estatal.

Se trata del Dividendo del Fondo Permanente (PFD) de Alaska, que es un pago anual en efectivo que el estado entrega a la mayoría de sus residentes elegibles. Proviene de un fondo soberano que se financia, principalmente, con las ganancias de la explotación de petróleo y otras inversiones dentro de su jurisdicción.

¿Cómo se calcula?

Cada año se calcula el monto del dividendo según el rendimiento del fondo y las reglas vigentes, y se reparte de forma individual a las personas que cumplen requisitos como: residencia permanente en Alaska, haber vivido allí durante todo el año base y no tener ciertas condenas o restricciones legales.

Cheque de US$1,000 para residentes de EE.UU. este 16 de abril (Foto: Freepik)

¿QUIÉNES RECIBIRÁN LOS US$1,000 DEL PFD DE ALASKA?

Para poder optar a un dividendo del Fondo Permanente de Alaska de 2025, debes cumplir determinados requisitos:

Ser residente de Alaska durante todo el último año.

En la fecha en que solicitó el Dividendo del Fondo Permanente de 2025, tuvo la intención de seguir siendo residente de Alaska indefinidamente.

No ha reclamado la residencia en ningún otro estado o país ni ha obtenido ningún beneficio como resultado de una reclamación de residencia en otro estado o país en ningún momento desde el 31 de diciembre de 2023.

No haber tenido una condena por delito grave en 2024, no haber sido encarcelado como resultado de una condena por delito grave o delito menor en Alaska.

Si estuviste ausente de Alaska por más de 180 días, tu ausencia fue por una ausencia permitida.

Estuviste físicamente presente en Alaska durante al menos 72 horas consecutivas en algún momento de 2023 o 2024.

¿EL MONTO QUE ENTREGA EL DIVIDENDO ES EL MISMO TODOS LOS AÑOS?

El importe del Dividendo del Fondo Permanente para 2025 es de US$1,000 por residente elegible, pero en comparación al año anterior disminuyó, pues el que correspondía a 2024 pagó US$1,702.

Por lo tanto, la cantidad varía cada año en función de los ingresos del petróleo, el rendimiento de las inversiones y las decisiones legislativas.

MIRA EL CALENDARIO DE PAGOS

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible-No Pagado” el 11 de marzo de 2026, se distribuyeron el 19 de marzo de 2026.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible-No Pagado” el 8 de abril de 2026, se distribuirán el 16 de abril de 2026.

Las solicitudes de dividendos de 2025 (y años anteriores) que se encuentren en estado de “Elegible - No Pagado” el 13 de mayo de 2026, se distribuirán el 21 de mayo de 2026.

ASÍ PUEDES VERIFICAR EL ESTADO DE TU SOLICITUD

Para comprobar el estado de tu solicitud, solamente debes seleccionar “myPFD”.

Asegúrate de que tu dirección esté actualizada en tu solicitud.

Si firmaste electrónicamente tu solicitud de PFD, puedes iniciar sesión en myPFD y actualizar tu dirección en línea o bien puedes completar el formulario de cambio de dirección y entregarlo en una de sus oficinas.