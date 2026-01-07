La policía de Texas logró resolver el caso de personas desaparecidas más antiguo del estado más de cinco décadas después, brindando un cierre al hermano mayor de la víctima. Se trataba de un misterio sin resolver desde los años setenta que, durante décadas, no tuvo pistas claras. Norman Prater tenía 16 años cuando fue reportado como desaparecido el 16 de enero de 1973, luego de salir por la noche con amigos en Dallas. Nunca regresó a casa y, durante años, la policía no encontró información relevante que permitiera saber qué había ocurrido con él.

El Departamento de Policía de Dallas anunció el viernes que logró identificar de forma positiva a un adolescente no identificado que murió atropellado el 9 de julio de 1973 como Norman Prater.

El accidente ocurrió en la autopista 35, en Rockport, Texas, a unos 380 kilómetros al sur de Dallas. En ese momento, las autoridades del condado de Aransas no pudieron confirmar su identidad y el caso quedó en el olvido.

El giro inesperado ocurrió cuando un médico forense del condado de Aransas contactó al detective Ryan Dalby, de la Unidad de Personas Desaparecidas de Dallas, tras revisar archivos antiguos.

Norman Prater, desaparecido en 1973 en Dallas, fue identificado como un adolescente que murió atropellado meses después en el sur del estado. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

Dalby quedó sorprendido al encontrar similitudes entre el caso del joven atropellado y la desaparición de Norman.“Abro el archivo y lo miro, y pienso: ‘¿Me estás bromeando?’”, dijo Dalby a NBC Dallas-Fort Worth.

El forense recuperó el expediente completo y, junto a Dalby, trabajaron con un analista forense para identificar “puntos de referencia en el rostro”. Según el detective, esto los llevó a concluir que había “una alta probabilidad de que la persona encontrada allá abajo fuera Norman Prater”.

“Estoy mirando las fotos lado a lado y pienso: ‘Sí, estoy de acuerdo con ellos. Hay una alta probabilidad de que sea la persona que estamos buscando’”, explicó Dalby.

Aun así, el detective no quiso correr el riesgo de cometer un error, especialmente tratándose de un joven que no había tenido un entierro adecuado durante 52 años.

El hallazgo fue posible gracias a la revisión de archivos antiguos y al trabajo de análisis forense. (Foto referencial: Freepik)

Por eso llamó al hermano mayor de Norman, Isaac Prater.“Él contesta el teléfono y dice: ‘¿Quién es?’. Yo le digo: ‘Soy el detective Dalby del Departamento de Policía de Dallas’. Y él responde: ‘He esperado 52 años esta llamada. Por favor dime que tienes algo’”, relató Dalby.

Isaac acudió al día siguiente a la sede policial. Tras ver el software de reconocimiento facial, no tuvo dudas.

“Le mostré el programa que usaron y él me mira y me dice: ‘Puedes cerrar el caso, ese es mi hermano, el caso está terminado’”, contó Dalby.

La confirmación permitió que su hermano mayor cerrara un capítulo marcado por décadas de espera. (Foto: Mark Felix / AFP)

“Finalmente tiene cierre. Tiene cierre después de 52 años preguntándose dónde estaba su hermano”.

Aunque aún se desconoce qué hizo Norman durante los seis meses entre su desaparición y su muerte, Dalby sospecha que pudo haber viajado haciendo autostop, una práctica común en la década de 1970.



