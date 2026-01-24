Estados Unidos se prepara para un fin de semana crítico debido al avance de una potente tormenta invernal que promete desplomar los termómetros y generar situaciones de alto riesgo en diversas regiones. Ante la amenaza, resulta fundamental descifrar correctamente los boletines del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una guía indispensable para salvaguardar la seguridad del hogar y la familia. En este reporte, te explicaré las diferencias clave entre las alertas de vigilancia y advertencias de peligro.

Según los reportes del NWS, esta megatormenta invernal impactará en una franja muy amplia, que comprende desde el Suroeste y las Grandes Llanuras hasta el Sur, el valle de Ohio, los Apalaches y el Noreste del país.

Entre los estados que resultarían afectados por fuertes nevadas, lluvias heladas y bajas temperaturas serán Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Arkansas, Luisiana, Alabama, Tennessee, Kentucky, Georgia, las Carolas, Virginia, Misuri, Illinois, Indiana, Ohio, Virginia Occidental, Pensilvania, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Nueva York, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine.

Como notarás, gran parte del país será azotada por estas duras condiciones climáticas. Por lo tanto, el NWS ha emitido una serie de alertas básicas para que tengas en cuenta y estés mejor preparado ante este fenómeno meteorológico.

Hay ciudades que registrarían grandes acumulaciones de nieve durante este fin de semana. (Crédito: EFE/EPA/JALEN WRIGHT).

Alertas básicas del NWS y sus significados

Impactos del frío: poblaciones vulnerables (Cold Impacts: Vulnerable Populations)

Se hace referencia a los recién nacidos, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas y las personas sin hogar que están en riesgo de los peligros del frío extremo.

Las 4 cosas a proteger (The 4 P’S)

Esta alerta básica indica proteger 4 cosas ante una tormenta invernal de gran magnitud: personas (people), mascotas (pets), tuberías (pipes) y plantas (plants).

Para el NWS, las 4P son objetivos principales a proteger durante una tormenta invernal. (Crédito: NWS)

Acciones para turbonadas de nieve (Snow Squall Actions)

Se refiere a ráfagas de nieve muy intensas y cortas; son extremadamente peligrosas para los conductores que se desplacen por las carreteras.

Vigilancia de tormenta invernal (Winter Storm Watch)

Son posibles condiciones de tormenta invernal dentro de 36 a 48 horas, tales como nevadas, celliscas o lluvias helada. Por lo tanto, es necesario que estés preparado y revises tus planes.

Aviso de tormenta invernal (Winter Storm Warning)

Revela que la tormenta invernal es inminente o ya está ocurriendo en el país. Ante la situación, es necesario quedarse en casa o evitar cualquier tipo de viaje por carretera.

Es importante comprende la diferencia entre vigilancia y aviso de tormenta invernal. (Crédito: NWS)

Vigilancia de sensación térmica (Wind Child Watch)

Se emite cuando es posible la presencia de un aire muy frío y viento en el país. Lo importante es prepararse ante este advertencia, sea usando ropa abrigadora.

Aviso de sensación térmica (Wind Child Warning)

Esta alerta indica que existe un aire muy frío y viento en el territorio estadounidense; ocasionaría en una persona que sufra hipotermia o congelación.