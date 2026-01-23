Debido a la inminente llegada de una poderosa tormenta invernal que amenaza a millones de personas en Estados Unidos, las autoridades han emitido una alerta climática ante el riesgo de temperaturas extremas y fuertes nevadas. Este fenómeno meteorológico podría incluso bloquear los accesos de las viviendas, por lo que la prevención y la preparación del hogar se han vuelto tareas urgentes para garantizar la integridad física. A continuación, te presentaré una guía de medidas esenciales para que tú y tu familia enfrenten estas condiciones gélidas con la mayor seguridad posible.

Los expertos en meteorología advierten que, desde la tarde de este viernes 23 de enero, este sistema de tormentas afectará a más de 15 estados del país, comprendidos entre el suroeste Nuevo México hasta la zona del Atlántico Medio.

Por consecuente, más de 235 millones de estadounidenses estarían en riesgo ante las rigurosas condiciones climáticas que se podrían registrar este fin de semana. Se esperan grandes acumulaciones de nieve y el descenso drástico de temperaturas

Posiblemente, formes partes de esta población vulnerable y es necesario que tomes las precauciones necesarias; además es importante que sepas cómo actuar en caso quedes atrapado en el interior de tu hogar.

Los pronóstico señalan grandes acumulaciones de nieve en diversos estados de EE. UU. para este fin de semana. (Crédito: EFE/EPA/JALEN WRIGHT).

Cómo actuar si quedas atrapado en el interior de tu hogar a causa de la nieve y hielo

A pesar de que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) recomienda permanecer en interiores, pueden surgir emergencias que te obliguen a salir de casa. En tales situaciones, es común experimentar temor si las puertas o las ventanas se encuentran bloqueadas debido a la acumulación de nieve o las temperaturas extremas.

Lo crucial será que mantengas el calor en el interior de tu hogar. Para ello, es necesario que uses la calefacción, pero en caso no cuentes con este aparato electrónico, puedes recurrir a tu chimenea o estufas de gas siempre y cuando tengas detectores de humo y monóxido de carbono.

Los expertos recomiendan contar con un kit de emergencia durante este fin de semana gélido. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

Es necesario que cuentes con un kit de emergencia equipado con linterna, un radio portátil, botellas de agua potable y provisiones de alimentos (especialmente no perecibles) para tres días.

Lo más importante es que te mantengas abrigado en todo momento; es recomendable que estés vestido por capas. También es necesario que tu móvil esté cargado completamente y lo mantengas cerca de tu cuerpo, ya que podría dejar de funcionar por las temperaturas bajo cero.

Si vives con personas vulnerables o mascotas, es necesario que estés cerca de ellas, alimentarlas correctamente y priorizar que usen prendas capaces de amortiguar el frío extremo.