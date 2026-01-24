En el área metropolitana de Houston, hogar de una de las comunidades hispanas más grandes de Estados Unidos, el invierno está golpeando con una fuerza que se siente en la vida diaria de miles de familias. La combinación de una potente tormenta invernal que avanza por varias regiones del país, las intensas nevadas en algunos estados, el hielo en las carreteras de Texas y las temperaturas extremas ha puesto en riesgo a la comunidad escolar: desde los estudiantes que esperan el autobús en plena madrugada hasta los padres que salen rumbo a trabajos en construcción, limpieza, refinerías o restaurantes. En barrios como Gulfton, Alief, el East End, Pasadena, Spring Branch o el Northside, donde el español acompaña las compras en la tienda, las misas del domingo y la entrada y salida de las escuelas, el cierre de planteles significa reorganizar horarios, buscar quién cuide a los niños y, muchas veces, ajustar el bolsillo para no perder un día de trabajo.

UNA TORMENTA INVERNAL QUE OBLIGA A SUSPENDER CLASES

En este escenario, las autoridades educativas comenzaron a actuar con anticipación. No se trata únicamente de la nieve en otras partes del país, sino del frío severo y el hielo en puentes y carreteras que acompañan a este fenómeno climático en Texas. Los pronósticos indican que la sensación térmica podría acercarse a niveles en los que la congelación de la piel expuesta puede presentarse en pocos minutos, haciendo que caminar a la escuela o esperar el autobús sea demasiado peligroso.

Según los servicios meteorológicos y los propios distritos escolares, los efectos de este sistema invernal podrían extenderse hasta la próxima semana. Por ese motivo, varias escuelas públicas anunciaron con anticipación que no habrá clases el lunes 26 de enero, especialmente en áreas donde este tipo de clima no es habitual y la infraestructura no está preparada para condiciones tan extremas, como ocurre en gran parte del sureste de Texas.

DISTRITOS ESCOLARES QUE NO TENDRÁN CLASES EL LUNES (ÁREA DE HOUSTON Y ALREDEDORES)

Con corte aproximado a la tarde del 23 de enero, esta es la lista de distritos escolares y sistemas educativos del área metropolitana de Houston y zonas cercanas que confirmaron la suspensión de clases para el lunes 26 de enero debido a la tormenta invernal. La mayoría también canceló actividades extracurriculares, deportes y eventos presenciales.

Distritos escolares públicos y sistemas educativos que cierran el lunes 26 de enero:

Aldine ISD (Distrito Escolar Independiente de Aldine).

Alief ISD (Distrito Escolar Independiente de Alief).

Alvin ISD (Distrito Escolar Independiente de Alvin).

Angleton ISD (Distrito Escolar Independiente de Angleton).

Brazosport ISD (Distrito Escolar Independiente de Brazosport).

Channelview ISD (Distrito Escolar Independiente de Channelview).

Clear Creek ISD (Distrito Escolar Independiente de Clear Creek).

Cleveland ISD (Distrito Escolar Independiente de Cleveland).

Columbia-Brazoria ISD (Distrito Escolar Independiente de Columbia-Brazoria).

Conroe ISD (Distrito Escolar Independiente de Conroe).

Crosby ISD (Distrito Escolar Independiente de Crosby).

Cy-Fair ISD / Cypress-Fairbanks ISD (Distrito Escolar Independiente de Cy-Fair).

Dayton ISD (Distrito Escolar Independiente de Dayton).

Deer Park ISD (Distrito Escolar Independiente de Deer Park).

Fort Bend ISD (Distrito Escolar Independiente de Fort Bend).

Galena Park ISD (Distrito Escolar Independiente de Galena Park).

Goose Creek CISD (Distrito Escolar Independiente Consolidado de Goose Creek).

Hempstead ISD (Distrito Escolar Independiente de Hempstead).

Houston ISD (Distrito Escolar Independiente de Houston).

Huffman ISD (Distrito Escolar Independiente de Huffman).

Katy ISD (Distrito Escolar Independiente de Katy).

Klein ISD (Distrito Escolar Independiente de Klein).

La Porte ISD (Distrito Escolar Independiente de La Porte).

Lamar CISD (Distrito Escolar Independiente Consolidado de Lamar).

Magnolia ISD (Distrito Escolar Independiente de Magnolia).

Montgomery ISD (Distrito Escolar Independiente de Montgomery).

Needville ISD (Distrito Escolar Independiente de Needville).

Pasadena ISD (Distrito Escolar Independiente de Pasadena).

Pearland ISD (Distrito Escolar Independiente de Pearland).

Santa Fe ISD (Distrito Escolar Independiente de Santa Fe).

Spring ISD (Distrito Escolar Independiente de Spring).

Spring Branch ISD (Distrito Escolar Independiente de Spring Branch).

Sweeny ISD (Distrito Escolar Independiente de Sweeny).

Tomball ISD (Distrito Escolar Independiente de Tomball).

Waller ISD (Distrito Escolar Independiente de Waller).

Willis ISD (Distrito Escolar Independiente de Willis).

Otros sistemas educativos y colegios que también cerrarán el lunes 26:

Harmony Public Schools (campus del área de Houston).

Harris County Department of Education (centros y programas del condado).

San Jacinto College (varios campus).

The Woodlands Christian Academy.

Además, universidades como la Universidad de Houston (incluyendo Sugar Land y Katy) han anunciado cierres temporales entre el domingo 25 y el lunes 26 por las condiciones peligrosas del clima.

Las autoridades y los medios locales advierten que la lista se mantiene en actualización constante, por lo que algunos distritos o instituciones adicionales podrían sumarse si el pronóstico empeora o la tormenta cambia de trayectoria.

RECOMENDACIONES PARA LAS FAMILIAS

Para las familias hispanas en Houston y alrededores, estas medidas pueden ayudar a manejar mejor el cierre de escuelas por la tormenta invernal.

Revisar a diario los canales oficiales de cada distrito (sitio web, redes sociales, mensajes de texto), porque el estatus del martes y los días siguientes puede cambiar con poco aviso.

Evitar manejar si no es absolutamente necesario, especialmente en la madrugada o en puentes y elevados, donde el hielo negro puede ser difícil de ver.

Preparar la casa para el frío: capas de ropa, cobijas adicionales, cargar teléfonos y tener linternas a la mano en caso de cortes de energía.

Si se cuenta con familiares o amigos cerca, coordinar cuidados compartidos de los niños para que los adultos puedan mantener, en lo posible, sus horarios de trabajo.

Estar atentos a actividades gratuitas en bibliotecas y centros comunitarios, como las que suele organizar el sistema de bibliotecas públicas de Houston, que con frecuencia incluye programas para estudiantes K-12 durante la tarde.

Este nuevo episodio de frío extremo vuelve a recordar la importancia de la prevención frente a fenómenos climáticos que, aunque todavía se sienten “extraños” en Texas, cada vez son más frecuentes y severos. En el corto plazo, el objetivo de las autoridades es simple: mantener a estudiantes, familias y personal escolar fuera de las carreteras y resguardados mientras pasa la tormenta; en el mediano plazo, la conversación se abre sobre cómo una ciudad tan diversa y tan hispana como Houston se prepara mejor para enfrentar un clima que ya no se comporta como antes.

CUIDADO CON EL FRÍO Y EL HIELO: ALTO RIESGO DE HIPOTERMIA

En días de tormenta invernal o frío extremo, el mayor riesgo es la hipotermia y la congelación de la piel si se está mucho tiempo afuera sin buena ropa. Usa capas, gorro, guantes, bufanda y calzado antideslizante.

Palear nieve y empujar el carro puede provocar ataques cardíacos, especialmente en personas mayores o con problemas del corazón; haz pausas, no lo hagas solo y llama al 911 ante dolor en el pecho o falta de aire.