En Estados Unidos, la llegada de la temporada navideña tiene una señal inconfundible: el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s en Nueva York. Este año 2025 promete ser especialmente memorable, pues se llevará a cabo la edición número 99 de este evento tradicional que congrega a miles de espectadores en las calles de Manhattan y a millones frente a sus televisores. Por eso, ya muchos esperan con entusiasmo la fecha de su realización.

Más allá de los globos gigantes y las carrozas llenas de color, es una verdadera fiesta de música y cultura. Y este año no será la excepción: el lineup de artistas está lleno de nombres que seguro reconocerás y otros que, si aún no conoces, vas a querer descubrir. Y como has podido leer en el titular, el fenómeno de “KPop Demon Hunters” ya está confirmado.

Las cantantes que prestaron sus voces para la película "KPop Demon Hunters" serán las grandes atracciones del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2025 (Foto: Macy’s)

ARTISTAS PRINCIPALES DEL DESFILE 2025

Entre los artistas confirmados para esta edición hay una mezcla interesante de clásicos del pop y el rock, voces del country, íconos del funk y estrellas emergentes del momento. Aquí te dejo un resumen de los nombres más esperados:

Artista / Grupo Género o estilo Actuación destacada / Escenario Gavin DeGraw Pop / Rock Interpretará uno de sus grandes éxitos en una carroza temática. Mickey Guyton Country Representará la fuerza femenina del country actual. Foreigner Rock clásico Se presentará junto al equipo de “Stranger Things” en la carroza Upside Down Invasion. Kool & the Gang Funk / Disco Tocarán “Celebration” sobre la carroza del Bronx Zoo, Wondrous World of Wildlife. Ciara Pop / R&B Presentará un número lleno de energía y baile. Radio City Rockettes Danza / Broadway Harán su tradicional coreografía que ya es parte esencial del desfile.

EL TOQUE BROADWAY: TEATRO EN MOVIMIENTO

Como cada año, los musicales de Broadway también tendrán su espacio sobre las carrozas. En esta edición participarán:

“Buena Vista Social Club”

“Just in Time”

“Ragtime”

Estas presentaciones suelen ser de las más coloridas y emocionantes. Si disfrutas del teatro musical, te recomiendo no perderte esos momentos, pues son verdaderas joyas en medio del desfile.

“KPOP DEMON HUNTERS” YA TIENE SU LUGAR CONFIRMADO

El desfile también dará espacio a voces emergentes y colaboraciones únicas. Uno de los segmentos más esperados, sin duda alguna, será el de Netflix, que presentará a las cantantes EJAE, Audrey Nuna y REI AMI, las voces musicales detrás de la película animada “KPop Demon Hunters”, que se ha convertido en un fenómeno impresionante en todo el mundo .

Además, dos nuevos personajes del universo del largometraje de Netflix debutarán como globos medianos y “balloonicles”:

Derpy Tiger

Sussie

HUNTR/X pasó de las pantallas a la vida real gracias a la interpretación de tres cantantes que habían prestado sus voces para el soundtrack de "Las guerreras K-Pop" (Foto: Rei Ami / Instagram)

NUEVAS CARROZAS QUE DEBUTAN ESTE AÑO

Otro de los grandes atractivos del Macy’s Parade 2025 será la incorporación de nuevas carrozas temáticas, creadas en colaboración con marcas y franquicias muy queridas.

Carroza Patrocinador / Marca The Land of Glaciers, Wildlife & Wonder Holland America Line® Brick-tastic Winter Mountain The LEGO Group Master Chocolatier Ballroom Lindt Upside Down Invasion: “Stranger Things” Netflix Friends-giving in POPCITY Pop Mart (creadores de Labubu) The Counting Sheep’s Dream Generator Serta®

ARTISTAS Y CELEBRIDADES INVITADAS

Además de los músicos, el desfile contará con apariciones especiales de personalidades de distintos ámbitos:

Tiler Peck (bailarina principal del New York City Ballet)

(bailarina principal del New York City Ballet) Sean Evans (creador de la serie de YouTube Hot Ones)

(creador de la serie de YouTube Hot Ones) Ilia Malinin (patinador olímpico estadounidense)

(patinador olímpico estadounidense) Jack Wallace (medallista paralímpico de hockey sobre hielo)

GLOBOS CLÁSICOS QUE REGRESAN

Una de las novedades que más entusiasma a todos es la vuelta de algunos globos que hicieron historia en las primeras décadas del desfile. Macy’s Studios ha trabajado en rediseñarlos y traerlos de vuelta con un toque nostálgico.

Entre ellos destacan:

Rainbow y Greybow Trouts

Happy Hippo Triple Stack

Wigglefoot

Freida the Dachshund, en colaboración con The Farmer’s Dog

CÓMO Y DÓNDE VER EL DESFILE

Lugar: Manhattan, Nueva York

Manhattan, Nueva York Hora de inicio: 8:30 a.m. (hora del Este, ET)

8:30 a.m. (hora del Este, ET) Transmisión: NBC y Peacock

NBC y Peacock Presentadores: Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker (estrellas de “TODAY Show”)

El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s es un icono cultural de Nueva York y Estados Unidos (Foto: AFP)

