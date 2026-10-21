Si recibes ayuda de SNAP o Medicaid en Nueva York, esta información puede ser importante para ti. El alcalde Zohran Mamdani presentó una iniciativa para apoyar a los residentes ante los cambios federales que podrían afectar sus beneficios de alimentos y atención médica. El programa ofrecerá orientación sobre los requisitos, las posibles exenciones y los trámites que debes completar para evitar interrupciones en tu asistencia. En esta nota te contamos cómo funciona el plan, a quién está dirigido y dónde puedes buscar apoyo si tienes dudas sobre tu caso.

Si recibes asistencia de alimentos o cobertura de salud en Nueva York, el nuevo programa ofrecerá orientación para mantener tus beneficios activos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

EL PLAN DE MAMDANI PARA DEFENDER SNAP Y MEDICAID EN NUEVA YORK

El plan de Mamdani consiste en desplegar un equipo municipal de orientación llamado Health and Affordability Resource Team (HART) para ayudar a residentes de Nueva York a conservar o recuperar beneficios de Medicaid y SNAP frente a nuevos requisitos federales. La iniciativa cuenta con US$3 millones de financiamiento municipal y se enfoca en los vecindarios y grupos con mayor riesgo de perder la ayuda.

“La atención médica y la alimentación nutritiva no deberían ser un privilegio. Son necesidades básicas. Mientras el gobierno federal recorta los impuestos a los ultrarricos desmantelando servicios esenciales como SNAP y Medicaid, nuestra administración está brindando ayuda directamente a las comunidades. HART ayudará a los neoyorquinos a afrontar estos cambios, a mantener los beneficios de los que dependen y a obtener el apoyo que necesitan”, dijo.

¿CÓMO OPERARÁ HART?

El Equipo de Recursos sobre Salud y Asequibilidad (HART) estará integrado por trabajadores comunitarios de salud, organizaciones comunitarias y voluntarios. Su tarea será explicar los cambios, apoyar solicitudes, renovaciones y reinscripciones, y conectar a las personas con asistencia de alimentos, cobertura médica y beneficios en efectivo.

También podrá orientar sobre otros problemas económicos, como apoyos de vivienda, prevención de desalojos y alivio de facturas hospitalarias.

Nueva York refuerza la ayuda para beneficiarios de SNAP y Medicaid ante los cambios que podrían poner en riesgo su acceso a alimentos y atención médica (Foto: Freepik)

¿A QUIÉNES AYUDARÁ?

HART buscará prioritariamente a neoyorquinos que ya perdieron SNAP por la ampliación de requisitos laborales federales y a quienes podrían perder Medicaid.

Según sitio web de la oficina del alcalde de NYC, hasta 900,000 residentes podrían estar en riesgo de perder su cobertura médica cuando entren en vigor los nuevos requisitos laborales de Medicaid el 1 de enero de 2027.

Para Medicaid, los adultos menores de 65 años deberán demostrar 80 horas mensuales de trabajo, estudios o servicio comunitario equivalente, salvo que califiquen para una exención.

¿CÓMO SOLICITAR APOYO?

Quienes necesiten ayuda con SNAP pueden llamar al 718-762-7669 o ingresar a nyc.gov/AccessHRA. El objetivo es que las personas entiendan sus opciones, documenten exenciones cuando correspondan y no pierdan sus beneficios por falta de información o trámites incompletos.

Los neoyorquinos que hayan perdido o corran el riesgo de perder su seguro médico pueden llamar al 347-665-0214 para hablar con un asesor de inscripción del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York o visitar nyc.gov/medicaidhelp.