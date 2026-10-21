La iniciativa se enfoca en las personas que podrían verse afectadas por nuevas reglas de elegibilidad para SNAP y Medicaid (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
La iniciativa se enfoca en las personas que podrían verse afectadas por nuevas reglas de elegibilidad para SNAP y Medicaid (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Judith Vicente
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Si o Medicaid en Nueva York, esta información puede ser importante para ti. El alcalde Zohran Mamdani presentó una iniciativa para apoyar a los residentes ante los cambios federales que podrían afectar sus beneficios de alimentos y atención médica. El programa ofrecerá orientación sobre los requisitos, las posibles exenciones y los trámites que debes completar para evitar interrupciones en tu asistencia. En esta nota te contamos cómo funciona el plan, a quién está dirigido y dónde puedes buscar apoyo si tienes dudas sobre tu caso.

Si recibes asistencia de alimentos o cobertura de salud en Nueva York, el nuevo programa ofrecerá orientación para mantener tus beneficios activos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
Si recibes asistencia de alimentos o cobertura de salud en Nueva York, el nuevo programa ofrecerá orientación para mantener tus beneficios activos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

EL PLAN DE MAMDANI PARA DEFENDER SNAP Y MEDICAID EN NUEVA YORK

El plan de Mamdani consiste en desplegar un equipo municipal de orientación llamado Health and Affordability Resource Team (HART) para ayudar a residentes de Nueva York a conservar o recuperar beneficios de Medicaid y SNAP frente a nuevos requisitos federales. La iniciativa cuenta con US$3 millones de financiamiento municipal y se enfoca en los vecindarios y grupos con mayor riesgo de perder la ayuda.

“La atención médica y la alimentación nutritiva no deberían ser un privilegio. Son necesidades básicas. Mientras el gobierno federal recorta los impuestos a los ultrarricos desmantelando servicios esenciales como SNAP y Medicaid, nuestra administración está brindando ayuda directamente a las comunidades. HART ayudará a los neoyorquinos a afrontar estos cambios, a mantener los beneficios de los que dependen y a obtener el apoyo que necesitan”, dijo.

¿CÓMO OPERARÁ HART?

El Equipo de Recursos sobre Salud y Asequibilidad (HART) estará integrado por trabajadores comunitarios de salud, organizaciones comunitarias y voluntarios. Su tarea será explicar los cambios, apoyar solicitudes, renovaciones y reinscripciones, y conectar a las personas con asistencia de alimentos, cobertura médica y beneficios en efectivo.

También podrá orientar sobre otros problemas económicos, como apoyos de vivienda, prevención de desalojos y alivio de facturas hospitalarias.

Nueva York refuerza la ayuda para beneficiarios de SNAP y Medicaid ante los cambios que podrían poner en riesgo su acceso a alimentos y atención médica (Foto: Freepik)
Nueva York refuerza la ayuda para beneficiarios de SNAP y Medicaid ante los cambios que podrían poner en riesgo su acceso a alimentos y atención médica (Foto: Freepik)

¿A QUIÉNES AYUDARÁ?

HART buscará prioritariamente a neoyorquinos que ya perdieron SNAP por la ampliación de requisitos laborales federales y a quienes podrían perder Medicaid.

Según , hasta 900,000 residentes podrían estar en riesgo de perder su cobertura médica cuando entren en vigor los nuevos requisitos laborales de Medicaid el 1 de enero de 2027.

Para Medicaid, los adultos menores de 65 años deberán demostrar 80 horas mensuales de trabajo, estudios o servicio comunitario equivalente, salvo que califiquen para una exención.

¿CÓMO SOLICITAR APOYO?

Quienes necesiten ayuda con SNAP pueden llamar al 718-762-7669 o ingresar a . El objetivo es que las personas entiendan sus opciones, documenten exenciones cuando correspondan y no pierdan sus beneficios por falta de información o trámites incompletos.

Los neoyorquinos que hayan perdido o corran el riesgo de perder su seguro médico pueden llamar al 347-665-0214 para hablar con un asesor de inscripción del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York o visitar .

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