Temporada de impuestos en Estados Unidos: lo que debes saber sobre tu declaración en 2026

En Estados Unidos, el arranque de un nuevo año no solo significa fijar resoluciones y propósitos, sino también enfrentar un calendario fiscal que se vuelve ineludible para millones de contribuyentes, en especial hispanos, que aguardan el inicio de la temporada de impuestos 2026 y un posible reembolso. En enero, familias, trabajadores y pequeñas empresas tratan de descifrar cuándo presentar su declaración, qué cambios trae el IRS (Internal Revenue Service) y cómo aprovechar al máximo las herramientas disponibles. En medio de una inflación moderada, nuevos incentivos fiscales y más opciones digitales para hacer trámites, planificar con anticipación deja de ser un lujo y se convierte en una necesidad. Conocer las fechas clave y las modificaciones de este periodo ayuda a evitar errores, demoras y pérdidas de dinero para quienes dependen de ese reembolso anual, especialmente entre quienes acaban de llegar al país y aún no dominan el manejo de estos formularios y pagos.

Por eso, vale la pena detenerse un momento y poner en orden la información esencial. La temporada de impuestos 2026 ya tiene fecha de inicio confirmada, y llega con ajustes importantes, nuevas deducciones, programas de asistencia gratuita y recordatorios que pueden marcar la diferencia entre un proceso ágil y uno complicado.

La presentación de impuestos es una obligación muy importante entre la sociedad estadounidense (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO COMIENZA OFICIALMENTE LA TEMPORADA DE IMPUESTOS 2026?

La respuesta es clara: el lunes 26 de enero de 2026, el IRS comenzará a aceptar y procesar las declaraciones correspondientes al año fiscal 2025. A partir de ese momento, los contribuyentes podrán enviarlas por medios electrónicos o, si lo prefieren, por correo postal, como en aquellos tiempos de antaño. Este calendario es coherente con años anteriores, ya que la agencia suele abrir el sistema a finales de enero, manteniendo un período de poco más de dos meses y medio antes de la fecha límite habitual de abril.

UNA TEMPORADA QUE PONDRÁ A PRUEBA AL IRS

El Congreso ya anticipó que esta será una de las temporadas más exigentes de la última década. En una carta enviada a finales de diciembre, un grupo de senadores advirtió que el ciclo de impuestos 2026 será “una gran prueba” para la agencia, debido al volumen estimado de 164 millones de declaraciones individuales. El IRS ha respondido garantizando que sus sistemas y servidores están listos para manejar esa carga y procesar los reembolsos con rapidez.

FECHAS CLAVE QUE NO SE PUEDEN OLVIDAR

26 de enero de 2026: apertura oficial del proceso de presentación. 15 de abril de 2026: fecha límite para enviar la declaración o realizar el pago de impuestos adeudados. 15 de octubre de 2026: plazo para quienes soliciten una extensión mediante el Formulario 4868.

Anticiparse a esos plazos puede significar la diferencia entre recibir el reembolso en semanas o esperar meses.

PRESENTAR ANTES, COBRAR ANTES

Regla de oro: quien presenta antes, recibe devolución antes. La mayoría de las declaraciones electrónicas se procesan en alrededor de 21 días, siempre que estén correctas y completas. El IRS recomienda firmemente el uso del sistema e-file junto con el depósito directo, la manera más rápida y segura de recibir el reembolso sin depender de cheques en papel.

Aunque sigue siendo posible usar el correo tradicional, el procesamiento puede tardar varias semanas. Además, el IRS continúa reduciendo la emisión de cheques físicos: la tendencia es hacia los depósitos directos, billeteras digitales y tarjetas prepagadas, opciones más seguras y veloces.

CAMBIOS EN FORMULARIOS Y NUEVAS DEDUCCIONES

Una novedad importante de esta temporada es el nuevo Schedule 1-A, que permite reclamar deducciones vinculadas a propinas, horas extra, intereses de préstamos de autos y ciertos beneficios para jubilados del Seguro Social. Estos cambios se derivan de la One Big Beautiful Bill Act, una ley aprobada en 2025 que reformó varios aspectos del sistema tributario estadounidense.

ACCESO DIGITAL Y SEGUIMIENTO DEL REEMBOLSO

El IRS alienta a crear una cuenta en línea, desde la cual se pueden consultar pagos, balances e historial fiscal. Además, la herramienta “Where’s My Refund?” permite monitorear el estado del reembolso: suele actualizarse en 24 horas después de presentar electrónicamente, o tras unas cuatro semanas si se hizo en papel.

¿Y SI NECESITO MÁS TIEMPO PARA DECLARAR?

Solicitar una extensión automática de seis meses evita penalidades por demora, pero no detiene el reloj del pago. Cualquier impuesto adeudado debe abonarse antes del 15 de abril, incluso con extensión, para evitar cargos por intereses.

CASOS ESPECIALES: VIVIR EN EL EXTRANJERO O EN ZONAS DE DESASTRE

Quienes viven fuera de Estados Unidos reciben una extensión automática hasta el 15 de junio, aunque deben pagar a más tardar en abril. Los residentes en zonas de desastre federal pueden acceder a plazos adicionales, según las disposiciones locales y la situación particular.

EL MENSAJE OFICIAL DEL IRS Y DEL TESORO

Tanto el IRS como el Departamento del Tesoro han insistido en que todo está listo. Frank Bisignano, director ejecutivo del IRS, afirmó que los sistemas fueron actualizados para reflejar las nuevas leyes fiscales. Por su parte, el secretario del Tesoro y comisionado interino del IRS, Scott Bessent, destacó el trabajo realizado para hacer que el proceso sea más eficiente y beneficioso para contribuyentes y empresas.