Estados Unidos mantiene una vigilancia sísmica permanente por su ubicación sobre varias placas tectónicas activas. A lo largo del país norteamericnao se registran temblores de distinta magnitud, con mayor frecuencia en estados como California, Alaska, Hawái, Nevada y Texas, además de zonas del noreste y del área de Washington D. C., según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Para este jueves 07 de mayo, el monitoreo del USGS sigue siendo la referencia principal para conocer los últimos temblores en Estados Unidos. Su sistema publica reportes actualizados en tiempo real con datos clave como la hora exacta del sismo, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro.

Esta información resulta clave para autoridades, equipos de emergencia, especialistas y ciudadanos, ya que permite seguir de cerca la actividad sísmica y detectar patrones en regiones con mayor recurrencia. En un país con alta exposición a movimientos telúricos, el seguimiento del USGS se convierte en una herramienta esencial de prevención.

Temblor en Estados Unidos: jueves 07 de mayo de 2026

El USGS publica en tiempo real el reporte de los últimos temblores en Estados Unidos registrados hoy, jueves 07 de mayo de 2026. Gracias a este registro oficial, la población puede dar seguimiento a la actividad sísmica y conocer con precisión dónde y cuándo se producen estos eventos.

Las herramientas digitales Latest Earthquakes y ShakeAlert complementan la información oficial al ofrecer mapas interactivos y alertas tempranas que notifican a la población segundos antes de percibir un temblor. Este sistema de detección temprana representa un avance clave en la reducción de riesgos y en la capacidad de respuesta ante eventos de gran magnitud.

¿Qué debo hacer antes, durante y después de un sismo en Estados Unidos?

Antes de un sismo

Diseña un plan familiar de emergencia y realiza simulacros periódicos.

Identifica las zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.

Mantén un kit con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos, botiquín y documentos importantes.

Asegura muebles, estanterías y objetos pesados que puedan caer.

Conoce las rutas de evacuación y los refugios más cercanos.

Durante un sismo

Permanece calmado y evita correr o salir precipitadamente.

Si estás en interiores, agáchate, cúbrete bajo una superficie firme y sujétate.

No te acerques a ventanas, lámparas ni objetos colgantes.

Si te encuentras al aire libre, aléjate de edificios, postes eléctricos y árboles.

Evita usar ascensores o escaleras durante el movimiento.

Después de un sismo

Verifica tu estado de salud y el de quienes te rodean.

Inspecciona tu vivienda y no enciendas fuego si percibes olor a gas.

Escucha los reportes oficiales y sigue las instrucciones de las autoridades locales.

Reporta fugas, incendios o daños a las líneas de emergencia.

Brinda ayuda a otras personas si es seguro hacerlo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre sismos en Estados Unidos

¿Se pueden predecir los sismos?

Actualmente, no existe tecnología capaz de predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Sin embargo, el monitoreo constante y los modelos de riesgo sí permiten identificar zonas con alta probabilidad de actividad sísmica.

¿Dónde consultar los reportes más recientes?

Toda la información actualizada y verificada sobre la actividad sísmica en Estados Unidos puede consultarse en el portal oficial del USGS: earthquake.usgs.gov.

¿Qué estados son los más propensos a sufrir sismos?

California, Alaska, Hawái, Nevada y Washington concentran la mayoría de los movimientos sísmicos en el país debido a la actividad de fallas tectónicas como la de San Andrés.

¿Qué magnitud puede generar daños significativos?

Los sismos de magnitud superior a 5.0 pueden causar daños moderados, mientras que los de 6.0 o más representan un riesgo elevado para zonas urbanas o con construcciones antiguas.

¿Qué es el sistema ShakeAlert?

ShakeAlert es un sistema de alerta temprana que detecta los primeros indicios de un sismo y envía notificaciones automáticas a teléfonos móviles y sistemas de emergencia, otorgando segundos vitales para tomar medidas preventivas.