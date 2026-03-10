Si vives en Estados Unidos y eres mexicano, pero enviar dinero a tu familia en México suele ser complicado o costoso, existe una alternativa que puede ayudarte: la tarjeta de Financiera para el Bienestar, conocida como Finabien. Pensada especialmente para personas migrantes, ofrece una opción más accesible, con comisiones competitivas y el respaldo del Gobierno de México, reduciendo la dependencia de los servicios tradicionales de envío de remesas. Con esta tarjeta podrás depositar directamente a cuentas en el país azteca, pagar servicios y apoyar económicamente a tus seres queridos sin tantos trámites ni cargos elevados. ¿Quieres saber cómo obtenerla y cuáles son sus principales ventajas? En esta nota te contamos todo el proceso paso a paso.

LA TARJETA FINABIEN

La tarjeta Finabien es una tarjeta financiera del Gobierno de México, emitida por la Financiera para el Bienestar. Fue creada para que las personas migrantes puedan enviar y manejar su dinero entre Estados Unidos y México de forma más sencilla y segura.

Funciona como una herramienta de banca básica: permite enviar remesas con comisiones bajas, usar un tipo de cambio competitivo, hacer compras en establecimientos (por el respaldo de redes como Mastercard o Visa), retirar efectivo y administrar recursos tanto en dólares como en pesos mediante app y sucursales, precisa la Secretaria de Relaciones Exteriores de México.

Finabien permite a los migrantes mexicanos enviar hasta 2,500 dólares diarios en remesas, pagar en comercios físicos y en línea, y recibir su dinero al instante en México (Foto: Gobierno de México)

ASÍ PUEDES TRAMITAR LA TARJETA FINABIEN

Puedes pedir tu tarjeta desde tu computadora o celular y recibirla en tu domicilio en EE.UU., o acudir a uno de los 53 consulados, sin necesidad de cita. Para abrir tu cuenta necesitas alguna de las siguientes identificaciones oficiales vigentes:

INE (credencial para votar), pasaporte, licencia de conducir o matrícula consular. Emitidas en Estados Unidos: pasaporte o licencia de conducir.

pasaporte o licencia de conducir. Domicilio válido en Estados Unidos

Número celular

Correo electrónico

Entrega de tarjetas en el Consulado

Las tarjetas Finabien se entregan los martes, jueves y viernes en el siguiente horario: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

En el Consulado recibirá un paquete sellado con dos tarjetas (una para uso en Estados Unidos y otra para México), junto con información general. Para el registro de entrega, deberá completar un formato con su nombre, teléfono, correo electrónico y firma.

¿Cómo activar la tarjeta?

Antes de comenzar, asegúrate de tener a la mano un documento oficial vigente:

Credencial para votar (INE)

Pasaporte Mexicano (MX o USA)

Licencia de conducir (MX o USA)

Matrícula Consular

Pasos para activar tu tarjeta:

Accede a la página web: www.tarjetafinabien.com/us y haz clic en “Actívala aquí”. Inicia el proceso de registro: ingrese tu correo electrónico y confírmalo. Valida tu número de celular con el código recibido. Crea tu contraseña: sigue las indicaciones de seguridad, acepta los términos y condiciones y presiona “Continuar”. Activa tu tarjeta en dólares: ingresa el número de cuenta que aparece en el reverso de tu tarjeta. Verifica tu identidad: seleccione tu nacionalidad y documento oficial. Si es necesario, proporciona un comprobante de domicilio. Toma una fotografía de tu identificación: capture ambos lados en una superficie plana y bien iluminada. Graba un video de tu rostro: espera la confirmación del envío exitoso antes de continuar. Ingresa tu domicilio: proporciona la dirección donde resides actualmente. Finalización del proceso: tu información será validada y recibirás un correo con los pasos a seguir.

LOS BENEFICIOS PARA TENER UNA TARJETA FINABIEN

Recibir dinero desde Estados Unidos al instante y de forma segura.

Pagar donde sea: en cualquier establecimiento o en línea.

Enviar remesas a México con transferencias de hasta 2,500 dólares diarios, con una comisión aproximada de 2.99 dólares por operación.

Mandar y recibir Transferencias Interbancarias (SPEI).

Ingresar dinero a tu tarjeta dondequiera que estés: en sucursales de Financiera para el Bienestar, por Transferencia Interbancaria (SPEI), en más de 28,000 comercios y desde otras tarjetas Finabien.

Siempre está disponible: puedes retirar dinero 24/7 los 365 días.

Rendimientos diarios: que los recibirás en tu Bóveda Virtual mensualmente.

Sin monto mínimo: puedes tener el dinero que quieras.

Sin plazos: tú decides por cuánto tiempo dejarlo en la cuenta.