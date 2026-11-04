Un refresco dietético puede pagarse con SNAP en Carolina del Sur, pero no en Virginia: esa diferencia refleja el alcance de las restricciones que entraron en vigor el 1 de noviembre de 2026 y que también incluyen a Dakota del Norte y Montana. Las nuevas disposiciones excluyen determinadas bebidas y, según el territorio, golosinas y postres empacados de las compras cubiertas por la ayuda alimentaria. Para quienes utilizan la tarjeta EBT al abastecer la despensa o preparar una reunión familiar, revisar las reglas locales permite anticipar qué artículos deberán costear por separado y evitar sorpresas al llegar a la caja del supermercado.

La medida no impide vender ni consumir los artículos afectados. Tampoco significa, por sí sola, que los hogares inscritos pierdan parte de su asignación mensual. El cambio consiste en retirar determinadas categorías de la cobertura del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria: quienes deseen llevarlas deberán utilizar efectivo, débito, crédito u otro medio de pago.

Si utilizas SNAP para las compras debes prestar atención a las restricciones de ciertos productos (Foto: Magnific)

¿CUÁLES SON LOS CUATRO ESTADOS Y QUÉ PRODUCTOS RESTRINGEN?

Carolina del Sur, Dakota del Norte, Montana y Virginia anunciaron nuevas condiciones aplicables desde el 1 de noviembre. Aunque cuentan con autorización federal, sus disposiciones no son idénticas: algunas alcanzan varias categorías de alimentos, mientras otras se concentran en ciertas bebidas.

Estado Productos excluidos del pago con SNAP Diferencia importante Carolina del Sur Dulces, bebidas energéticas, refrescos regulares y otras preparaciones endulzadas. Las versiones dietéticas y sin azúcar de las gaseosas siguen permitidas. Dakota del Norte Bebidas endulzadas, determinadas fórmulas energéticas y dulces, según los criterios estatales. La restricción también puede alcanzar mezclas en polvo y productos con edulcorantes artificiales. Montana Dulces, bebidas con alto contenido de azúcar, fórmulas energéticas y ciertos postres preparados que no necesitan refrigeración. Se mantienen excepciones para leche, alternativas vegetales y artículos de panadería elaborados en el establecimiento. Virginia Refrescos regulares, dietéticos y “zero”, además de otras bebidas carbonatadas incluidas en la normativa. La medida no comprende golosinas ni otras categorías de alimentos.

¿QUÉ CAMBIA EN CADA ESTADO?

1. Carolina del Sur: los refrescos dietéticos siguen permitidos

El programa Healthy Food SC excluye cuatro categorías del pago con SNAP: dulces, bebidas energéticas, refrescos regulares y otras preparaciones endulzadas. Sin embargo, el Departamento de Servicios Sociales mantiene autorizadas las gaseosas dietéticas y sus versiones sin azúcar.

Por eso, no todos los artículos del pasillo reciben el mismo tratamiento. La composición de una bebida puede determinar si entra en la cobertura, aunque su envase se parezca al de otra presentación de la misma marca.

2. Dakota del Norte: atención a las bebidas endulzadas y las mezclas en polvo

Dakota del Norte limita la adquisición de bebidas endulzadas, determinadas fórmulas energéticas y dulces. Su información oficial también contempla mezclas e ingredientes para preparar ciertos líquidos o productos congelados, no únicamente opciones listas para consumir.

Entre los ejemplos señalados por las autoridades figuran:

Refrescos.

Té y limonada endulzados.

Café embotellado con azúcar añadida.

Bebidas deportivas o con electrolitos comprendidas en la restricción.

Determinadas mezclas en polvo y tabletas para disolver.

La leche, las alternativas vegetales, los jugos 100% y el agua con gas sin azúcar ni edulcorantes artificiales aparecen entre las opciones permitidas. Si tienes dudas sobre una presentación específica, consulta las guías estatales o pide orientación al personal de la tienda.

3. Montana: también quedan fuera algunos postres empacados

Montana anunció restricciones para dulces, bebidas con alto contenido de azúcar, fórmulas energéticas y determinados postres procesados. En esta última categoría figuran preparaciones preempacadas, listas para comer y que pueden conservarse sin refrigeración.

El comunicado estatal más reciente establece, para las bebidas azucaradas, un umbral superior a 10 gramos de azúcar añadida por cada ocho onzas líquidas. Ese criterio permite distinguir cuáles dejan de ser elegibles dentro de dicha categoría.

En cuanto a los productos energéticos, la definición contempla concentraciones superiores a seis miligramos de cafeína por onza líquida o 140 miligramos por envase, combinadas con estimulantes añadidos como taurina o guaraná.

Entre las excepciones anunciadas se encuentran:

Leche y alternativas vegetales.

Jugos 100% y mezclas con más del 50% de contenido de frutas o verduras.

Bebidas de reemplazo alimenticio.

Barras de proteína y sustitutos de comidas.

Artículos de panadería elaborados en la tienda.

4. Virginia: las versiones “zero” tampoco se pueden pagar con SNAP

Virginia concentra la modificación en determinadas bebidas carbonatadas con azúcar o edulcorantes artificiales. A diferencia de Carolina del Sur, aquí las versiones dietéticas y “zero” también quedaron excluidas.

El Departamento de Servicios Sociales identifica las siguientes categorías:

Refrescos tradicionales.

Gaseosas dietéticas.

Presentaciones “zero” o sin azúcar.

Bebidas energéticas carbonatadas.

Otras opciones con gas que contienen cinco gramos o más de azúcar añadida por porción.

En cambio, permanecen autorizados los jugos, la limonada, el té helado, el café frío, la leche y las preparaciones de yogur. También continúan elegibles las bebidas energéticas sin gas y las aguas carbonatadas no endulzadas.

La diferencia resulta importante al comparar envases parecidos. En este territorio, una etiqueta que diga “sin azúcar” no basta para determinar si el artículo puede cubrirse con los beneficios.

¿SE REDUCE EL DINERO DE SNAP O CAMBIA EL DEPÓSITO MENSUAL?

Las restricciones de compra no equivalen a un recorte automático de la ayuda. Virginia aclara que esta modificación no altera el monto asignado ni su calendario de emisión; Montana también señala que el proyecto mantiene los beneficios mensuales y los criterios generales de elegibilidad económica.

El saldo disponible puede seguir destinándose a los alimentos autorizados. Por ejemplo, las autoridades mencionan categorías básicas como frutas, verduras, carnes, lácteos y granos, de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

¿QUÉ PASA SI UN PRODUCTO NO SE PUEDE PAGAR CON LA TARJETA EBT?

Si la caja identifica un artículo como no elegible, tendrás que retirarlo o cubrir su costo por separado. Puedes usar efectivo, débito o crédito, sin renunciar al resto de los alimentos incluidos en la compra.

Dakota del Norte advierte que no todos los productos llevarán una señal en el estante. Por esa razón, resulta conveniente preguntar antes de llegar al registro cuando existan dudas sobre alguna presentación.

Para evitar sorpresas al pagar:

Consulta las disposiciones del estado donde harás la compra. No supongas que una etiqueta “sin azúcar” garantiza cobertura. Revisa los ingredientes y la información nutricional cuando corresponda. Separa los artículos excluidos si piensas llevarlos con dinero propio.

La EBT Card se ha convertido en parte esencial de la vida de millones de personas en Estados Unidos (Foto: AFP)

¿QUÉ OCURRE SI HACES LA COMPRA EN OTRO ESTADO?

En Dakota del Norte, las condiciones alcanzan a cualquier persona que utilice SNAP en un comercio local, aunque sus beneficios procedan de otra jurisdicción. Virginia también explica que deben respetarse las disposiciones del lugar donde se realiza la transacción.

Esto puede importar si vives cerca de una frontera estatal o visitas a familiares y aprovechas para abastecer la despensa. Una bebida permitida en tu supermercado habitual podría recibir un tratamiento distinto durante ese viaje.

¿POR QUÉ SE APLICAN ESTAS RESTRICCIONES?

Las autoridades presentan estas iniciativas como proyectos para promover elecciones alimentarias más saludables con recursos de SNAP. Montana, por ejemplo, señala que su demostración busca evaluar posibles cambios en los hábitos de compra y sus efectos sobre la salud a largo plazo.

Ese objetivo no equivale a un resultado comprobado. La evaluación deberá determinar qué consecuencias tienen las medidas, mientras los beneficiarios se adaptan a categorías y excepciones que varían entre territorios.

Para saber qué puedes llevar a casa con tu tarjeta EBT, consulta la información de la agencia responsable en el lugar donde compras. Esa referencia permite resolver dudas sobre ingredientes, presentaciones y artículos que podrían parecer similares, pero reciben un tratamiento diferente al pasar por caja.