Cuando el calendario de pagos del Seguro Social se modifica, es normal que aparezcan dudas, sobre todo si uno está habituado a recibir el depósito casi siempre en la misma fecha. Por eso conviene revisar con detenimiento cualquier adelanto o cambio en la fecha de cobro, sea cual sea el motivo, para evitar inconvenientes y tener muy claro qué se puede esperar.

En ese sentido, tengo que adelantarte que el siguiente pago de la SSA será el lunes de la próxima semana, no un miércoles, como la mayoría de los desembolsos. Así que, para aclarar el panorama, repasemos juntos cómo funciona el calendario, quiénes cobran en esta ronda y cuánto podría recibir cada beneficiario.

El Seguro Social se alista para un nuevo pago a sus beneficiarios (Foto: AFP)

¿POR QUÉ EL DEPÓSITO SE MOVERÁ A LUNES?

El motivo es simple: se trata del pago del SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad), el cual se realizada el primer día de cada mes. Por eso, en diciembre de 2025, el pago del SSI se emitirá el lunes 1, y no en otra fecha intermedia.

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA TOMAR EN CUENTA DEL CALENDARIO DE PAGOS

Aquí es donde conviene detenerse. La SSA mantiene dos grupos especiales fuera del calendario de los miércoles:

Los que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997, cuyos pagos llegan cada día 3 de mes.

Los beneficiarios del SSI, que reciben su depósito el primer día de cada mes. En noviembre, por ejemplo, el pago se adelantó al 31 de octubre porque el 1 cayó sábado.

CALENDARIO COMPLETO DE PAGOS DE LA SSA EN DICIEMBRE

Para quienes se preparan con anticipación, así quedará el calendario del mes siguiente:

Lunes 1 de diciembre: beneficiarios del SSI.

Miércoles 3: quienes reciben pagos desde antes de mayo de 1997.

Miércoles 10: nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 17: nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 24: nacidos entre el 21 y el 31.

¿CUÁNTO PODRÍA RECIBIRSE POR SSI EN 2025?

La SSA ya ha fijado los montos máximos del SSI para 2025:

US$967 para una persona.

US$1,450 para una pareja.

Estos valores pueden variar según los ingresos del beneficiario, la situación de vivienda o el aporte económico de otros miembros del hogar.

Es más, los ingresos afectan el monto final. Este punto suele generar dudas, pero la SSA lo explica de forma bastante directa:

Por cada US$2 ganados en un empleo o trabajo independiente, el pago de SSI se reduce aproximadamente en US$1.

Por cada US$1 recibido de fuentes no laborales (como pensiones, beneficios por incapacidad, pagos de desempleo), el monto también baja alrededor de US$1.

Si la persona vive con un cónyuge, los ingresos de este también pueden influir.

Si eres beneficiario del Seguro Social o SSI, es importante estar al tanto del calendario de pagos (Foto: AFP)

