Con la llegada de diciembre, revisar el calendario de pagos del Seguro Social se vuelve esencial, sobre todo si conoces a alguien que depende de esos depósitos para cerrar el año con tranquilidad o si tú mismo recibes algún beneficio de la SSA. Este mes presenta un ajuste especial en el cronograma, por lo que conviene prestar atención: podrías ser tú o alguien cercano uno de los afortunados a quienes este cambio impactará directamente.

Seguramente ya habrás escuchado algo sobre “dos cheques” o “pago doble” en las redes sociales o noticias de los principales medios de comunicación en Estados Unidos, y quizá también hayas pensado que se trata de algún tipo de bono de fin de año. Pero no, aunque sé que eso sería fantástico. No es un regalo navideño, sino un ajuste del calendario que la Social Security Administration (SSA) aplica cada vez que los días festivos federales caen al inicio de mes. Pese a ello, entiendo que puede generar dudas, así que prefiero contarte de manera clara cuándo llega ese depósito adicional y por qué ocurre.

¿POR QUÉ HABRÁ DOS DEPÓSITOS DE SSI EN DICIEMBRE?

A diferencia de los pagos tradicionales del Seguro Social por jubilación o discapacidad, los beneficios del SSI siempre se depositan el primer día de cada mes, sin falta. Esto funciona así para garantizar que quienes dependen de este programa —adultos mayores con ingresos limitados, personas con discapacidad o con recursos muy bajos— reciban el dinero justo al comenzar el mes.

Pero hay un detalle clave: cuando el día 1 cae en fin de semana o feriado federal, la SSA adelanta el pago al último día hábil del mes anterior. Y eso es exactamente lo que sucederá con el pago de enero de 2026. Sí, el primer pago del nuevo año.

FECHAS EXACTAS DEL DOBLE PAGO EN DICIEMBRE

1 de diciembre de 2025: depósito correspondiente a los beneficios de diciembre. Es decir, el pago habitual, tal y como sus beneficiarios están acostumbrados.

depósito correspondiente a los beneficios de diciembre. Es decir, el pago habitual, tal y como sus beneficiarios están acostumbrados. 31 de diciembre de 2025: depósito adelantado correspondiente al mes de enero de 2026. Se supone que el desembolso debía ser el primer día del nuevo año, pero es feriado, así que se adelanta.

Es decir, en el estado de cuenta aparecerán dos pagos dentro del mismo mes, pero cada uno pertenece a meses distintos, incluso a años diferentes.

¿ESTO SIGNIFICA QUE RECIBIRÁS MÁS DINERO?

Aunque técnicamente no es un “bono”, el depósito del 31 de diciembre sí vendrá más alto, pero por otro motivo: incluirá el ajuste por costo de vida (COLA) para 2026, que será de aproximadamente 2.8%. Así que alístate para convertirte en uno de los primeros en recibir el monto aumentado.

Para ponerlo en perspectiva, el beneficiario promedio podría ver unos US$56 adicionales por mes, según estimaciones basadas en los pagos típicos del Seguro Social. Y este ajuste aplica no solo a SSI, sino también a los programas de jubilación y discapacidad del Seguro Social, los cuales se realizarán en días y semanas posteriores.

¿QUIÉNES RECIBEN ESTOS DEPÓSITOS ADELANTADOS?

Para que quede bien claro, el grupo afectado por este movimiento de calendario son los beneficiarios de Supplemental Security Income (SSI). Este programa atiende a cerca de 7 millones de personas en Estados Unidos, incluyendo adultos mayores con ingresos limitados, personas ciegas y personas con discapacidad que no pueden hacer una vida normal y trabajar como la mayoría.

¿CÓMO RECIBIRÁS EL DINERO?

Hoy en día, la inmensa mayoría de pagos se realizan a través de depósito directo, ya sea a cuentas bancarias o mediante la tarjeta Direct Express. La SSA eliminó casi por completo los cheques en papel después de que una orden federal exigiera que los pagos se hicieran exclusivamente por métodos electrónicos.

Si aún no usas depósito directo, la SSA ofrece opciones para inscribirse en My Social Security o por teléfono con el Departamento del Tesoro. Con tantos cambios en calendarios y feriados, tener el depósito directo realmente evita dolores de cabeza.

CALENDARIO DE PAGO DEL SSI DE DICIEMBRE Y PRIMEROS MESES DE 2026

Fecha Motivo del pago 1 de diciembre, 2025 Pago regular de diciembre 31 de diciembre, 2025 Pago adelantado de enero 30 de enero, 2026 Pago adelantado de febrero 27 de febrero, 2026 Pago adelantado de marzo 1 de abril, 2026 Pago regular de abril

¿QUÉ PASA SI RECIBES TAMBIÉN SEGURO SOCIAL POR JUBILACIÓN O DISCAPACIDAD?

En ese caso, los pagos del Seguro Social llegarán en su calendario habitual, según tu fecha de nacimiento:

Cumpleaños entre el 1 y el 10 → pago el 10 de diciembre

→ pago el Cumpleaños entre el 11 y el 20 → pago el 17 de diciembre

→ pago el Cumpleaños entre el 21 y el 31 → pago el 24 de diciembre

Las únicas personas que tienen un calendario diferente son quienes comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997: ellos reciben SSI el 1 de diciembre y Seguro Social el 3 de diciembre.