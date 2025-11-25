Este miércoles 26, la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) cierra noviembre 2025 con su última ronda de pagos... en la que millones de beneficiarios cobrarán sus depósitos correspondientes. Así, si eres una de las personas que espera este cheque, Gestión Mix te cuenta aquí quiénes lo recibirán y cuánto dinero llegará.

Vale precisar que la SSA ha organizado el sistema de pagos escalonados durante décadas, distribuyendo miles de depósitos mensuales a lo largo de tres miércoles diferentes, según la fecha de nacimiento de sus beneficiarios.

De esta forma, el organismo se asegura de que cada uno de ellos reciba su dinero a tiempo y de manera confiable.

¿QUIÉNES COBRAN EL SEGURO SOCIAL EL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE?

Los beneficiarios que recibirán su depósito el miércoles 26 de noviembre del 2025 son aquellos nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes.

Cabe resaltar que este pago corresponde a las personas que reciben beneficios de jubilación, incapacidad (SSDI) o pagos para sobrevivientes.

Y es que hay algunas excepciones al calendario escalonado:

Las personas que comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 reciben su depósito el día 3 de cada mes. En noviembre, este cheque se envió el lunes 3.

reciben su depósito el día 3 de cada mes. En noviembre, este cheque se envió el lunes 3. Por otro lado, los beneficiarios del programa SSI reciben su pago el primer día de cada mes. Sin embargo, como el 1 de noviembre cayó sábado, este se adelantó al viernes 31 de octubre.

¿A CUÁNTO ASCIENDE EL MONTO DEL SEGURO SOCIAL DEL MIÉRCOLES 26 DE NOVIEMBRE?

Tal como te puedes imaginar, los montos de los beneficios varían significativamente según la categoría del beneficiario.

Así, de acuerdo con datos de la SSA reportados por La Opinión, la mayoría de las personas jubiladas que dependen del Seguro Social reciben alrededor de US$2,008 mensuales, aunque existe un límite máximo de US$5,108.

Para quienes enfrentan una incapacidad que les impide trabajar, los depósitos rondan los US$1,582 al mes, cifra ligeramente inferior a la de jubilados.

Mientras tanto, los beneficiarios que reciben pagos por el fallecimiento de un familiar cobran aproximadamente US$1,575 mensuales.

Finalmente, el programa SSI—destinado específicamente a adultos mayores con ingresos muy bajos y personas con discapacidad—distribuye un promedio de S$717 por mes, siendo el beneficio más modesto del sistema.

El Seguro Social es un programa federal que ofrece beneficios a jubilados, personas con discapacidad y familias de trabajadores fallecidos (Foto: Mohammed Huwais / AFP)