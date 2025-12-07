La Administración del Seguro Social (SSA) sigue distribuyendo los beneficios correspondientes al último mes del año. Así, tras haber completado los depósitos para los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y aquellos con antigüedad previa a 1997, llega el momento de un nuevo y numeroso grupo de asegurados.

Y es que, si eres beneficiario del Seguro Social, el pago del miércoles 10 de diciembre podría ser el tuyo.

A continuación, Gestión Mix te cuenta cuáles son los requisitos de fecha y los montos estimados que la SSA transferirá en esta jornada clave.

¿QUIÉNES COBRAN EL SEGURO SOCIAL EL MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE?

De acuerdo con el calendario de pagos de la Administración del Seguro Social, el miércoles 10 se envían los depósitos correspondientes a quienes cumplen años entre el 1 y el 10 de cualquier mes del año .​

¿La razón? Pues, los depósitos correspondientes a los beneficios de jubilación, Seguro por Incapacidad (SSDI) o cheques por sobrevivencia se ordenan según el día de nacimiento del trabajador, tal como se muestra en la siguiente lista:

Nacidos del 1 al 10: pago el miércoles 10 de diciembre del 2025

pago el miércoles 10 de diciembre del 2025 Nacidos del 11 al 20: pago el miércoles 17 de diciembre del 2025

pago el miércoles 17 de diciembre del 2025 Nacidos del 21 al 31: pago el miércoles 24 de diciembre del 2025

¿QUIÉN NO COBRAN DE ACUERDO CON EL CALENDARIO DE CUMPLEAÑOS?

Hay dos grandes grupos que no se rigen por el esquema establecido según el cumpleaños.

El primero de ellos lo conforman quienes comenzaron a recibir jubilación, SSDI o beneficios de sobreviviente antes de mayo de 1997 (cobraron el miércoles 3 de diciembre).

Por otro lado, los beneficiarios del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) ya recibieron su primer pago de diciembre el pasado lunes 1.

¿CUÁL ES EL PAGO PROMEDIO DEL SEGURO SOCIAL?

La SSA ha revelado que los montos de pago promedio mensuales en 2025 son:​

Jubilados: US$2,009.50

US$2,009.50 Trabajadores con discapacidad (SSDI): US$1,584.46

US$1,584.46 Beneficiarios de cheques por sobrevivencia: US$1,575.61

US$1,575.61 Beneficiarios de SSI: US$717.20

Aunque, tal como te puedes imaginar, la cifra exacta que cada persona recibe depende de su historial de ingresos, años cotizados y la edad en la que solicitó el beneficio.

