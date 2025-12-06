En Estados Unidos, la Social Security Administration (SSA) se prepara para un cambio que no pasará desapercibido: reducir de forma notable las visitas presenciales en sus oficinas de campo. Aunque podría parecer una simple medida técnica, esta decisión afectará directamente a millones de usuarios. Quienes han seguido de cerca el funcionamiento de la agencia saben que los ajustes son constantes, pero esta vez el alcance del plan supera con creces las modificaciones habituales.

En los últimos meses he visto cómo se intensifica el debate en torno al acceso a los servicios del U.S. Social Security. No es un tema que pase a la ligera, considerando que hablamos de una agencia que atiende a unos 75 millones de beneficiarios activos y mantiene registros de más de 330 millones de ciudadanos. Por eso este nuevo rumbo genera inquietud, especialmente entre quienes dependen del apoyo cara a cara.

Ingreso a una oficina de la Administración del Seguro Social en Miami Gardens, Florida (Foto: Google Maps)

¿QUÉ ESTÁ PLANEANDO EXACTAMENTE LA SSA?

De acuerdo con un plan operativo interno obtenido por The Associated Press (AP), la SSA busca reducir en un 50 % el número de visitas presenciales a sus oficinas locales durante el año fiscal 2026. Esto significa que pasarían de más de 31,6 millones de atenciones registradas en 2025 a un límite de 15 millones el año siguiente. Es un recorte bastante drástico para unas oficinas que históricamente han sido la “cara pública” de la agencia.

El portavoz Barton Mackey aseguró que las oficinas de campo seguirán siendo la primera línea de servicio. Sin embargo, también ha reconocido que el impulso a la gestión en línea y por teléfono se acelerará gracias a nuevas herramientas tecnológicas.

¿POR QUÉ LA AGENCIA QUIERE BAJAR EL NÚMERO DE VISITAS?

La explicación oficial es que la modernización digital permite atender más rápido y con menos fricción. La administración actual, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, argumenta que cada vez más personas prefieren resolver trámites por Internet o vía telefónica. Y es cierto que la agencia ha invertido bastante en plataformas como login.gov y herramientas de verificación administradas en conjunto con el U.S. Department of Homeland Security.

Sin embargo, la reducción de visitas presenciales también coincide con un contexto complicado: más de 7,000 trabajadores despedidos en la SSA durante este año, parte de una estrategia para “optimizar” operaciones. Para muchos especialistas, no es coincidencia.

PREOCUPACIONES ENTRE SINDICATOS Y DEFENSORES

La líder sindical Jessica LaPointe, de la American Federation of Government Employees (AFGE), advierte que este giro podría dejar atrás a quienes no cuentan con acceso a tecnología o habilidades digitales suficientes. Según explica, las oficinas de campo cumplen una función clave dentro de las comunidades, especialmente en zonas donde la conectividad es limitada o las personas mayores necesitan orientación directa.

También insiste en que la SSA está intentando “reemplazar una fuerza laboral capacitada con tecnología e inteligencia artificial”, algo que genera inquietud entre empleados y beneficiarios.

OFICINAS YA CERRADAS Y PERSONAL INSUFICIENTE

En varias zonas rurales de los Estados Unidos, algunas oficinas de campo ya han cerrado temporalmente por falta de personal, según el propio sitio web del Seguro Social. Aunque la SSA sostiene que no se trata de cierres permanentes, sí reconoce problemas de mantenimiento y recursos que han obligado a suspender servicios en persona y operar solo por teléfono en ciertos lugares.

Chris Delaney, especialista en reclamaciones y presidente de AFGE Local 3343 en Hudson, comenta que resulta difícil imaginar una reducción del tráfico peatonal cuando en su propia oficina el flujo sigue creciendo. Reciben entre 30 y 60 visitantes diarios, muchos con dudas sobre sus beneficios y con dificultades para superar los procesos de verificación digital.

¿PROBLEMAS CON LAS ATENCIONES DIGITALES?

Una parte importante del problema está en login.gov, la plataforma utilizada para validar identidad. Según trabajadores de SSA, una cantidad considerable de personas no logra completar ese proceso, y tener teléfono celular no garantiza que puedan crear una cuenta ni pasar los filtros de seguridad. Por eso insisten en que el personal presencial sigue siendo esencial.

El plan operativo para 2026 también establece que todas las citas solicitadas deberán programarse dentro de los 30 días, una mejora respecto a la tasa actual del 78,3 %. Es un objetivo ambicioso si se considera la reducción de personal y el incremento de trámites virtuales.

Ingreso a una oficina de la Administración del Seguro Social en Kissimmee, Florida (Foto: Google Maps)

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS BENEFICIARIOS?

En la práctica, las personas que dependen del Seguro Social deberán prepararse para un escenario donde los trámites presenciales serán más limitados y, posiblemente, con tiempos de espera más largos. Quienes tengan dificultades para usar servicios en línea podrían verse especialmente afectados, a menos que las oficinas logren mantener suficiente personal para atenderlos.

Al mismo tiempo, la agencia asegura que la modernización traerá procesos más rápidos y menos filas, lo cual podría beneficiar a quienes están cómodos con el formato digital.

Lo que está claro es que la discusión no va a terminar aquí. La Social Security Administration enfrenta una presión creciente para modernizarse, pero también para garantizar que nadie quede fuera del sistema. Y esa será la verdadera prueba a medida que avance este plan de reducir las atenciones presenciales a la mitad.