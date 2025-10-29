La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el aumento del Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) 2026 para millones de beneficiarios en EE.UU. Con un incremento del 2.8%, el ajuste afectará directamente a más de 75 millones de personas entre jubilados, discapacitados y receptores del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). Conoce cuándo se verá reflejado el aumento en los depósitos y cómo pueden verificar el nuevo monto de sus pagos.

El avance del COLA busca compensar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios. Según la SSA, este ajuste se basa en los datos del Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). En este contexto, millones de adultos mayores esperan el aumento como un alivio ante el encarecimiento del costo de vida.

¿DE CUÁNTO SERÁ EL INCREMENTO DEL COLA EN 2026 SEGÚN LA SSA?

El incremento del COLA para 2026 será del 2.8%, según la Administración del Seguro Social. El aumento se aplicará a los beneficios pagaderos a casi 71 millones de jubilados a partir de enero de 2026, mientras que los 7.5 millones de beneficiarios de SSI lo recibirán desde el 31 de diciembre de 2025.

Por ejemplo:

Un jubilado promedio: de US$2,015 mensuales, pasará a cobrar alrededor de US$2,071 en 2026

de US$2,015 mensuales, pasará a cobrar alrededor de US$2,071 en 2026 Pareja de la tercera edad : ambos reciben beneficios de US$3,120, pero a partir de 2026, recibirán US$3,208

: ambos reciben beneficios de US$3,120, pero a partir de 2026, recibirán US$3,208 Todos los trabajadores con una incapacidad : de US$1,586 a US$1,630

: de US$1,586 a US$1,630 Cantidad máxima de beneficios del Seguro Social : Los trabajadores que se jubilen al cumplir su plena edad de jubilación pasarán de US$4,018 a US$4,152.

: Los trabajadores que se jubilen al cumplir su plena edad de jubilación pasarán de US$4,018 a US$4,152. Pago federal estándar de SSI: de US$967 a US$994 a partir de enero de 2026.

NOTA: De manera adicional, la cantidad máxima de ganancias sujetas a impuestos del Seguro Social se elevará a US$184,500, lo que implica un ajuste en el límite de ingresos gravables para trabajadores activos.

Jubilados tendrán un aumento en sus pagos mensuales de 2026, debido al incremento estimado de COLA (Foto: Diseñado por Freepik)

¿DESDE CUÁNDO SERÁ EL AUMENTO DEL COLA 2026 PARA LOS BENEFICIARIOS DEL SEGURO SOCIAL DE EE.UU.?

El incremento comenzará a aplicarse con los pagos emitidos en enero de 2026. No obstante, los receptores de SSI verán reflejado su aumento unos días antes:

Los beneficiarios de SSI, que de manera habitual reciben su pago el primer día de cada mes, verán reflejado su aumento un día antes, el 31 de diciembre de 2025 , debido a que el 1 de enero es feriado por Año Nuevo.

, debido a que el 1 de enero es feriado por Año Nuevo. Jubilados y personas con discapacidad, así como los sobrevivientes, comenzarán a cobrar los pagos emitidos desde enero de 2026.

Los beneficiarios recibirán en noviembre de 2025 una notificación oficial por parte de la SSA a través del Message Center disponible en su cuenta de my Social Security. Este aviso detallará el nuevo monto mensual que cada persona recibirá según su tipo de beneficio. La SSA recordó que todos estos servicios son gratuitos y que nunca solicita pagos o información personal por correo electrónico o teléfono.

Los avisos del COLA estarán disponibles en línea desde noviembre de 2025 (Foto: AFP)

¿CÓMO VERIFICAR EL MONTO ACTUALIZADO DE SU BENEFICIO EN LÍNEA?

Los beneficiarios pueden verificar su pago actualizado del COLA ingresando a su cuenta my Social Security en ssa.gov/myaccount.

en ssa.gov/myaccount. Desde el Message Center, es posible consultar los avisos del COLA, mantener un registro digital seguro o elegir recibir las notificaciones únicamente de forma electrónica.

La SSA recomienda revisar continuamente la información personal en la plataforma y reportar cualquier actividad sospechosa a la Oficina del Inspector General del Seguro Social a través de su línea directa o su sitio web oficial. “Ninguna agencia gubernamental solicitará su información personal ni pagos para brindar estos servicios”, subrayó la SSA.