Las parejas en Estados Unidos se preparan con entusiasmo para celebrar este sábado 14 de febrero, buscando salir de la rutina mediante viajes o cenas románticas por el Día de San Valentín. La jornada promete ser excepcional debido a un pronóstico climático favorable con temperaturas récord en diversas zonas del país, lo que facilitará los planes al aire libre. Para que planifiques tu salida con seguridad, te invito a revisar los siguientes detalles sobre las localidades que registrarán este ambiente agradable y así tomes precauciones necesarias.

Si bien ciertos estados del país, especialmente aquellos situados en las regiones Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, registrarán para esta fecha un clima frío y con condiciones adversas que podrían perjudicar cualquier plan, hay una región que presentará todo lo contrario.

De acuerdo a Carlos Robles, jefe de meteorología en Noticias Telemundo, desde este viernes 13 de febrero se están registrando temperaturas por encima de lo habitual en las ciudades de los estados que conforman el centro del país.

Las parejas que residen en algún estado del centro de EE.UU. podrán disfrutar de un ambiente agradable en el Día de San Valentín. (Crédito: freepik)

Por ejemplo, en Dallas y Houston, ciudades situadas en Texas, están presentando valores térmicos que oscilan entre los 77 y 80 °F, registros que superan el promedio. En la ciudad de Chicago, caracterizado por presentar un clima frío, los termómetros marcaron 50 °F durante esta jornada.

Esta tendencia climática se mantendrá para el Día de San Valentín, aunque en algunas ciudades se anticipa un calor récord. En Rapid City (Dakota del Sur) y Minneapolis (Minnesota) los valores térmicos alcanzarían los 59 y 50 °F, respectivamente. Estas cifras superan en más de 20 grados los valores habituales.

La nieve comenzará a derretirse para este nuevo inicio de semana

El meteorólogo citado también añadió que la tendencia calurosa también tendrá un impacto favorable en partes del Medio Oeste, Sureste y el Noreste del país para el último día de la presente semana, ya que las temperaturas se elevarán ligeramente conforme pasen las horas.

Ante el incremento progresivo de temperaturas para este cierre de semana, las acumulaciones de nieve comenzarán a derretirse. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Los habitantes de estas áreas no solo podrán darse un respiro del clima gélido que han experimentado en las últimas jornadas, también se despedirán de las acumulaciones de nieve que se derretirán a causa del repunte de los valores térmicos.