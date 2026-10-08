Millones de contribuyentes en Estados Unidos tienen una fecha importante marcada en el calendario: el 15 de octubre. Ese día termina la extensión concedida a quienes no presentaron a tiempo su declaración federal correspondiente al año fiscal 2025. El IRS calcula que más de 20 millones de personas presentarán sus declaraciones aprovechando este plazo adicional.

La extensión no retrasa el pago de impuestos

Solicitar una prórroga permite disponer de seis meses adicionales para completar y entregar la declaración, pero existe una diferencia importante: el plazo para presentar los documentos no es el mismo que el plazo para pagar una deuda tributaria.

Los impuestos que se debían pagar tenían como fecha límite original el 15 de abril, por lo que una persona que debía dinero al IRS no podía aplazar ese pago simplemente por haber solicitado una extensión.

La prórroga amplía el tiempo para declarar, pero no modifica la fecha límite para pagar los impuestos adeudados. (Foto referencial: Freepik)

El propio IRS recomendó no esperar hasta el último momento. “Presentar la declaración durante el verano ayuda a los contribuyentes a evitar las prisas del otoño y les da más tiempo para resolver problemas o concertar pagos, si es necesario”, señala el organismo.

Además, aconseja calcular la deuda total, restar los pagos que ya se hayan realizado y abonar el saldo pendiente para evitar o reducir multas e intereses.

¿Qué pasa si no presentas la declaración el 15 de octubre?

Quienes dejen pasar esta fecha y todavía tengan impuestos pendientes pueden enfrentarse a dos tipos de sanciones. La primera corresponde a presentar la declaración fuera de plazo y, por lo general, equivale al 5% del impuesto adeudado por cada mes o parte de un mes de retraso, hasta alcanzar un máximo del 25%.

La segunda es la multa por no pagar los impuestos, que normalmente representa el 0,5% mensual del monto pendiente, también con un límite general del 25%, aunque el porcentaje puede variar dependiendo de las circunstancias.

A esto se pueden sumar intereses, por lo que dejar pasar el plazo puede incrementar considerablemente la cantidad que finalmente deba pagarse.

Las personas que se encuentren fuera de Estados Unidos pueden solicitar, bajo determinadas condiciones, dos meses adicionales. (Foto referencial: Freepik)

¿Hay otra forma de conseguir más tiempo?

Para algunos contribuyentes todavía existe una alternativa. Las personas que se encuentren fuera de Estados Unidos pueden solicitar dos meses adicionales, lo que llevaría el plazo hasta el 15 de diciembre. Para obtener esta extensión deberán enviar una carta al IRS explicando las razones por las que necesitan más tiempo.

Quienes todavía estén dentro del plazo también pueden recurrir a IRS Free File si cumplen con el requisito de ingresos: el servicio está disponible gratuitamente para contribuyentes cuyo ingreso bruto ajustado correspondiente a 2025 sea de US$89.000 o menos. Las personas que superen ese límite deberán preparar su declaración mediante un servicio de terceros.

Una vez presentada la declaración, quienes la envíen electrónicamente pueden esperar su reembolso aproximadamente 21 días después, mientras que las declaraciones enviadas por correo pueden tardar seis semanas o más.

Por eso, para quienes solicitaron una extensión, el 15 de octubre no es solo una fecha del calendario: es el último plazo general para presentar la declaración federal de 2025 sin exponerse a las consecuencias de hacerlo tarde.