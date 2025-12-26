El inicio de 2026 llega con el incremento del salario mínimo en Nueva York. Aunque ya se estableció el monto por hora, hay otros lugares en este estado donde la cantidad variará; por tal motivo, te damos a conocer de cuánto será el aumento para los empleados en el sur y el norte.

ESTE ES EL MONTO DEL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO EN NUEVA YORK EN 2026

En 2026, el salario mínimo en el estado de Nueva York aumentará en 50 centavos, alcanzando los 16 dólares por hora. Sin embargo, en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester será de 17 dólares por hora.

Vale precisar que en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, la remuneración base para los trabajadores del servicio de alimentos que reciben propinas se incrementará de 11 dólares a US$11.35. Para el resto del estado aumentará de US$10.35 a US$10.70.

OJO: estos cambios no aplican para los repartidores de alimentos.

Nueva York aumentará su salario mínimo en 2026: estos son los nuevos montos por zona del estado (Foto: Pixabay)

¿Y EN EL SUR Y NORTE DEL ESTADO DE NUEVA YORK?

En el norte del estado de Nueva York, conocido como Upstate New York, donde se encuentran grandes ciudades como Albany, Syracuse, Rochester, Utica, Binghamton y Buffalo el salario mínimo será de US$16.

El sur del estado de Nueva York, conocido como Downstate – sin incluir la Ciudad de Nueva York y la región de Long Island –, el pago también será de 16 dólares. Aquí se encuentran ciudades del Valle Inferior del Hudson como Yonkers, New Rochelle y White Plains.

Este incremento busca aliviar un poco el impacto del costo de vida, que cada vez se complica para muchos ciudadanos en Estados Unidos. Pese a que no es una solución definitiva, sí representa un paso hacia mejores condiciones laborales para sectores que suelen quedar rezagados.