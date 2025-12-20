El ajuste del salario mínimo en Arizona busca proteger el poder de compra de quienes ganan menos, tomando como referencia el aumento de la inflación entre agosto de 2024 y agosto de 2025 medido por el Índice de Precios al Consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales. Desde el 1 de enero de 2026, la tarifa pasará de US$14.70 a US$15.15 por hora, de acuerdo con la Comisión Industrial de Arizona, impactando de forma directa a muchos trabajadores latinos con ingresos bajos.

Aunque el alza parezca pequeña —solo US$0.45 más por hora—, para una familia hispana que trabaja jornadas completas puede significar más dinero para gasolina, mandado, útiles escolares o servicios básicos cada mes. Sin embargo, no todos los empleados recibirán el aumento automáticamente, por lo que es clave que los trabajadores hispanos entiendan si su empleo entra o no en la ley y cómo reclamar sus derechos.

¿QUIÉNES SÍ SE BENEFICIAN EN LA PRÁCTICA?

En general, la tarifa de US$15.15 por hora se aplicará a la mayoría de los trabajadores del estado, incluidos muchos latinos que hoy tienen sueldos cercanos al mínimo. Esto abarca:

Empleados de tiempo completo y parcial en empresas privadas, desde tiendas y supermercados hasta hoteles y fábricas, donde la presencia de trabajadores hispanos es muy alta en Arizona.

Personal que labora en restaurantes, comida rápida, cafeterías, servicios de limpieza, construcción ligera y otros rubros donde hay gran número de empleados latinos.

Trabajadores en zonas urbanas como Phoenix, Tucson, Mesa, Glendale, así como en comunidades rurales y agrícolas donde muchos migrantes hispanohablantes realizan trabajos temporales o por temporada.

La Comisión Industrial de Arizona exige que los empleadores coloquen un cartel visible sobre el salario mínimo en el lugar de trabajo, algo especialmente importante en negocios donde muchos empleados hispanos quizá no conocen bien el inglés o las leyes laborales.

Una joven mexicana trabajando como agricultura en un campo en Arizona (Foto: AFP)

¿QUIÉNES QUEDAN FUERA DEL AUMENTO?

No todos los trabajadores latinos verán subir su sueldo automáticamente, porque la ley incluye varias excepciones. Entre quienes no están cubiertos se encuentran:

Personas empleadas directamente por un padre, madre o hermano, algo que puede ocurrir en pequeños negocios familiares de la comunidad latina.

Personas que trabajan de forma ocasional en el hogar de alguien, por ejemplo, cuidando niños, haciendo limpieza esporádica o ayudando con tareas domésticas.

Empleados del Estado de Arizona o del gobierno federal, que se rigen por otras normas salariales.

Trabajadores de pequeñas empresas con ingresos anuales menores a US$500,000 que estén exentas según la sección 206(a) del Título 29 del Código de EE. UU., algo que puede incluir a algunos talleres, tiendas, restaurantes familiares o negocios latinos muy pequeños.

Conocer estas excepciones ayuda a que los trabajadores hispanohablantes puedan identificar si su patrón está obligado a pagar el nuevo mínimo o si está intentando usar mal la ley para no subir salarios.

TRABAJADORES CON PROPINAS: MESEROS, REPARTIDORES Y PERSONAL DE SERVICIO

Muchos latinos en Arizona trabajan en puestos donde dependen de las propinas, como meseros, bartenders, repartidores, personal de hotel o de servicios. Para ellos, la ley permite que el empleador pague hasta US$3 menos por hora que el salario mínimo, siempre que se cumplan condiciones claras.

El empleador puede fijar un salario base menor, pero sumando propinas y sueldo el trabajador debe recibir al menos US$15.15 por cada hora trabajada.

El patrón tiene que llevar un registro comprobable de las propinas y asegurarse de que el ingreso total no baje del mínimo legal.

Esto significa que un mesero latino en Phoenix o un repartidor en Tucson no debería terminar el mes cobrando menos que el salario mínimo estatal, aunque dependa en gran parte de las propinas de los clientes.

PROTECCIONES CONTRA ABUSOS A TRABAJADORES LATINOS

La ley incluye protecciones importantes para evitar abusos, algo especialmente relevante para empleados latinos que a veces temen quejarse por barreras de idioma, estatus migratorio o desconocimiento de sus derechos. Está prohibido:

Tomar represalias contra quien reclama el pago correcto del salario mínimo o exige horas debidamente remuneradas.

Discriminar a una persona por ayudar a otro trabajador a entender la ley o a presentar una queja.

Castigar a quien informe a sus compañeros de trabajo sobre sus derechos bajo la normativa estatal.

Estas protecciones buscan que, tanto trabajadores ciudadanos como residentes, beneficiarios de DACA o personas con otros estatus migratorios, puedan defender su salario sin miedo a perder el empleo.

Es importante que las familias hispanas conozcan todos sus derechos laborales en Arizona (Foto: Freepik)

¿CÓMO DENUNCIAR SI NO RESPETAN TU SALARIO MÍNIMO?

Si un empleador en Arizona no cumple con la ley, cualquier trabajador o incluso una organización comunitaria, iglesia, sindicato o grupo de apoyo a migrantes puede actuar. Entre las opciones están:

Presentar una queja ante el Departamento del Trabajo de la Comisión Industrial de Arizona, que investiga y puede sancionar a la empresa.

Presentar una demanda civil bajo la Ley General de Salarios Justos y Familias Sanas, con apoyo de abogados laborales o clínicas legales que brindan servicios en español a la comunidad latina.

Las infracciones pueden resultar en multas y otras consecuencias legales para la empresa, lo que obliga a muchos negocios que emplean a trabajadores hispanos a respetar el salario mínimo o regularizar pagos atrasados.

DIFERENCIAS POR CIUDADES CLAVE PARA LA COMUNIDAD LATINA

En Arizona, varias ciudades con alta presencia de residentes latinos tienen reglas propias sobre el salario mínimo que superan la tarifa estatal.

Phoenix

Salario mínimo general: US$15.15 por hora.

Mínimo para empleados que reciben propinas: US$12.15 por hora, siempre que con propinas lleguen al total exigido.

Tucson

Salario mínimo: US$15.45 por hora, por encima del mínimo estatal, lo que beneficia a miles de trabajadores latinos que viven y trabajan en la ciudad.

Flagstaff

Salario mínimo: US$18.35 por hora, sin diferencia entre trabajadores con o sin propinas, una cifra especialmente alta frente a otras zonas del estado.

Estas diferencias muestran que, para una familia latina, ganar el mínimo en Flagstaff o Tucson puede significar un ingreso mensual mayor que en otras ciudades, aunque también el costo de vida puede ser más alto.

COMPARACIÓN CON EL SALARIO MÍNIMO FEDERAL

El salario mínimo federal sigue en US$7.25 por hora desde 2009, muy por debajo de lo que pagan Arizona y muchas de sus ciudades. En la práctica, esto coloca a Arizona entre los estados que ofrecen mayor protección salarial a trabajadores de bajos ingresos, incluidos los cientos de miles de latinos que forman parte clave de su fuerza laboral.

¿CÓMO INFORMARSE Y PROTEGER A TU FAMILIA?

Quienes viven y trabajan en Arizona —sin importar si nacieron en Estados Unidos o migraron desde México, Centroamérica, el Caribe u otros países de habla hispana— pueden usar varios canales para entender mejor la Ley General de Salarios Justos y Familias Sanas.

Consultar la página de la Comisión Industrial de Arizona para revisar el salario mínimo actualizado, formularios y folletos en inglés y, en algunos casos, en español.

Contactar al Departamento del Trabajo en Phoenix (800 W. Washington, Phoenix, Arizona 85007-2022) o llamar al 602‑542‑4515 para recibir orientación.

Acudir a organizaciones comunitarias, consulados latinoamericanos y grupos de defensa de trabajadores que realizan talleres en español sobre derechos laborales en Arizona.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTE AUMENTO PARA LA COMUNIDAD LATINA EN ARIZONA?

Para muchos hogares latinos, el aumento a US$15.15 por hora no es solo un ajuste técnico por inflación, sino un pequeño respiro en medio del aumento de la renta, la canasta básica y los servicios. Puede ayudar a pagar deudas, enviar algo de dinero a la familia en el país de origen o invertir en educación y transporte, aunque todavía no resuelve por completo el alto costo de vida en ciudades como Phoenix o Tucson.

Al mismo tiempo, obliga a empresas grandes y pequeñas —incluidos muchos negocios de propietarios hispanos— a revisar sus políticas salariales y a garantizar que meseros, personal de limpieza, trabajadores de construcción, jardinería y otros oficios típicamente ocupados por latinos reciban al menos el mínimo legal. La tendencia de los últimos años indica que el salario mínimo en Arizona seguirá ajustándose a la inflación, por lo que será clave que la comunidad latina se mantenga informada, revise sus recibos de pago y no tenga miedo de preguntar o denunciar cuando algo no cuadre.

Muchas familias hispanas se han afianzado en Arizona con la finalidad de trabajar lo más posible y así obtener el dinero necesario para sacar adelante a sus seres queridos (Foto: Freepik)

RESUMEN DE LOS SALARIOS MÍNIMOS DE ARIZONA PARA EL 2026