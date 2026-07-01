El gobernador Ron DeSantis rechazó algunas leyes que habían sido aprobadas por la Legislatura de Florida (Foto: AFP)
El gobernador Ron DeSantis rechazó algunas leyes que habían sido aprobadas por la Legislatura de Florida (Foto: AFP)
Redacción Mix
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El 1 de julio cambia la vida cotidiana de millones de personas en Florida: ese día entran en vigor la mayoría de las leyes aprobadas durante la sesión legislativa estatal (más información aquí), por lo que familias, trabajadores y pequeños comercios se preparan para ajustes en transporte, salud, educación, empleo y convivencia. En ciudades con alta población hispana como Miami, Hialeah, Orlando y Tampa, donde muchos dependen del transporte comercial, las novedades legales se discuten en iglesias, comedores comunitarios y las tiendas de la esquina; igualmente, escuelas, panaderías que patrocinan equipos de fútbol y centros culturales que ofrecen traducción suelen servir de puente para explicar cómo afectan estas normas en la vida diaria.

Este año la sala de prensa del gobernador reflejó esta dinámica: aunque Ron DeSantis promulgó más de 200 iniciativas, vetó la semana pasada cinco proyectos que ya habían sido aprobados por la Legislatura y que estaban programados para entrar en vigor el 1 de julio, alegando riesgos de seguridad, aumento de burocracia, posibles costos fiscales y preocupaciones sobre vigilancia y procedimiento electoral.

Ron DeSantis explicó por qué no vio luz verde a estas cinco leyes (Foto: AFP)
Ron DeSantis explicó por qué no vio luz verde a estas cinco leyes (Foto: AFP)

LAS CINCO LEYES QUE FUERON VETADAS POR RON DESANTIS

Estas son las iniciativas que finalmente no entrarán en vigor:

ProyectoTema principalMotivo principal del veto
HB 325Capacitación de reclusos para obtener licencia comercial de conducirRiesgos para la seguridad pública y carga para el sistema penitenciario
SB 382Nuevas reglas para bicicletas eléctricasPosible aumento de la vigilancia y regulación excesiva
HB 461Voluntarios estudiantiles en centros de votaciónPosibles efectos sobre la imparcialidad de los trabajadores electorales
SB 688Regulación de la medicina naturistaCreación de burocracia y mayores costos para los profesionales
HB 4075Excepción publicitaria en DavieRiesgo de perder fondos federales

HB 325: CAPACITACIÓN PARA QUE RECLUSOS OBTUVIERAN UNA LICENCIA COMERCIAL

Qué proponía:

  • Crear un programa para que personas privadas de libertad recibieran capacitación práctica que les permitiera obtener licencias comerciales de conducir (Clase A y B).
  • Permitir que los reclusos condujeran vehículos del Estado fuera de las prisiones, siempre bajo supervisión correccional, para completar horas prácticas.

Por qué lo vetaron:

  • DeSantis afirmó que el programa imponía una carga adicional al Departamento de Correcciones y representaba un riesgo para la seguridad pública.
  • En su carta de veto escribió: “No solo este nuevo programa supone una carga innecesaria para el personal y las instalaciones del Departamento de Correcciones, sino que también crea importantes preocupaciones de seguridad pública al autorizar a personas encarceladas a operar vehículos comerciales en vías públicas”.
  • Señaló además que hay mecanismos existentes para formación laboral que no requieren esta excepción.

SB 382: LAS NUEVAS REGLAS PARA BICICLETAS ELÉCTRICAS TAMPOCO AVANZARON

Qué proponía:

  • Limitar la velocidad de las e-bikes a 10 mph cuando circulen a menos de 50 pies de un peatón.
  • Imponer multas superiores a $100 por infracciones.
  • Crear un grupo de trabajo permanente para regular la micromovilidad.

Por qué lo vetaron:

  • DeSantis dijo que la velocidad propuesta sería difícil de medir en la práctica y que la aplicación podría depender de dispositivos de vigilancia.
  • Declaró: “Este proyecto probablemente conducirá a una mayor vigilancia por parte de los gobiernos locales sobre los ciudadanos”.
  • Además, cuestionó la introducción de restricciones antes de recibir recomendaciones del grupo técnico.
Miles de personas usan una bicicleta eléctrica en Florida para movilizarse (Foto: Freepik)
Miles de personas usan una bicicleta eléctrica en Florida para movilizarse (Foto: Freepik)

HB 461: VOLUNTARIOS ESTUDIANTILES EN LOS CENTROS DE VOTACIÓN

Qué proponía

  • Permitir que estudiantes de secundaria trabajen como voluntarios en centros de votación para obtener horas de servicio comunitario, requisito para graduación y para algunos programas de becas.

Por qué lo vetaron

  • Aunque reconoció la intención positiva, DeSantis expresó preocupación por el posible efecto en la composición de los trabajadores electorales y en la imparcialidad.
  • Indicó que la medida podría permitir voluntarios no sujetos a restricciones existentes sobre representación partidaria en el personal electoral.
  • Señaló, además, que los estudiantes ya pueden obtener horas de servicio por otras vías.

SB 688: LA REGULACIÓN DE LA MEDICINA NATURISTA QUEDÓ DESCARTADA

Qué proponía

  • Crear una Junta de Medicina Naturista dentro del Departamento de Salud, establecer licencias y exigir formación en instituciones acreditadas (ubicadas fuera del estado).

Por qué lo vetaron

  • DeSantis afirmó que la ley impondría obstáculos innecesarios a quienes ya practican terapias naturales y aumentaría cargas burocráticas y costos.
  • Escribió: “No existe necesidad de crear obstáculos burocráticos adicionales”.
  • Añadió que muchos tratamientos naturales y productos no requieren aprobación de la FDA y que Florida debe favorecer la libertad médica.

HB 4075: UNA EXCEPCIÓN PUBLICITARIA QUE PODRÍA COSTARLE DINERO AL ESTADO

Qué proponía

  • Autorizar una excepción a normas sobre vallas publicitarias en un terreno junto a la I-75 en Davie para promocionar el patrimonio agrícola local y el turismo.

Por qué lo vetaron

  • DeSantis argumentó que la excepción podía violar la Highway Beautification Act federal y poner en riesgo fondos federales destinados a carreteras, superando los beneficios económicos previstos.

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